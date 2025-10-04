El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, se sumó a la tradicional peregrinación a Luján y durante el trayecto fue reconocido por simpatizantes que le pidieron fotografías.

“El Barba” se tomó un momento dentro de su agenda como técnico para acompañar la marcha de fieles en honor a la Virgen de Luján, una tradición católica que convoca cada año a miles de personas de diferentes puntos del país.

Las imágenes publicadas muestran a Domínguez caminando con algunos hinchas, vistiendo incluso ropa de concentración del equipo en un alto que hizo durante el recorrido. El año anterior también participó de esta peregrinación, junto con el futbolista Enzo Pérez, y ambas figuras se destacaron dentro del multitudinario grupo.

