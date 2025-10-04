El "veranito" de octubre tiene las horas contadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un violento cambio de tiempo se aproxima y pondrá fin a las jornadas cálidas con un bombazo de frío y lluvia que barrerá la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para el domingo, que llegarán con ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Tras un viernes agradable y un sábado que será el día de más calor, con máximas que podrían rozar los 29°C, el escenario cambiará drásticamente.

Alerta fin de semana: el día y la hora del cambio

La jornada clave para el quiebre del tiempo será el domingo 5 de octubre. Se recomienda tomar precauciones, especialmente a quienes realicen actividades al aire libre como la Peregrinación a Luján.

¿Cuándo empieza?: El frente frío llegará desde la madrugada del domingo, trayendo las primeras tormentas.

¿Qué se espera?: El alerta advierte por tormentas fuertes que pueden estar acompañadas de:Lluvias intensas: Se esperan entre 30 y 50 mm de agua en cortos períodos.Ráfagas de viento violentas:

Podrían alcanzar los 90 km/h.Ocasional caída de granizo.Frecuente actividad eléctrica.

Se desploma la temperatura: chau calor, hola frío

El paso del frente frío no solo traerá lluvias, sino que provocará un derrumbe de la temperatura que se sentirá con fuerza a partir del lunes.

Domingo: A pesar de una mañana templada, la máxima apenas superará los 20°C por la tarde, con la entrada de viento sur.

Lunes: El frío se instala. La jornada estará ventosa y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima de solo 17°C.

Martes: El amanecer será aún más frío, con mínimas que podrían ser hasta 2°C más bajas que las del lunes, consolidando el fin del "veranito".