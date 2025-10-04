Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado
Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?
Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores
Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota
Rezo por vos: Daniela Celis se sumó a la peregrinación a Luján para pedir por Thiago
La fe de El Barba: el DT Pincha participó de la caminata a Luján
Algunas zonas de La Plata estuvieron con cortes de luz: qué pasó
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata
Chau veranito: tras la lluvia, anticipan una "bomba de frío" que barrerá el calor
Plaza Moreno, escenario de una nueva edición de Sabores Bonaerenses
Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship
Mauricio Macri calificó como “positiva” su reunión con Javier Milei y pidió reformas estructurales
VIDEO.- La bronca de Colapinto, que espera sanciones: "Estoy caliente, me molestaron mucho"
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
“Apenas toma agua”: la huelga de hambre de Morena Rial en la cárcel de Magdalena
"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia
¿Llega la paz? Entre las advertencias y la esperanza en Gaza
La madre argentina de dos rehenes israelíes que se aferra a la esperanza tras dos años de calvario
El ministro Caputo arribó a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca del salvataje financiero
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El "veranito" de octubre tiene las horas contadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un violento cambio de tiempo se aproxima y pondrá fin a las jornadas cálidas con un bombazo de frío y lluvia que barrerá la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para el domingo, que llegarán con ráfagas intensas y posible caída de granizo.
Tras un viernes agradable y un sábado que será el día de más calor, con máximas que podrían rozar los 29°C, el escenario cambiará drásticamente.
Alerta fin de semana: el día y la hora del cambio
La jornada clave para el quiebre del tiempo será el domingo 5 de octubre. Se recomienda tomar precauciones, especialmente a quienes realicen actividades al aire libre como la Peregrinación a Luján.
¿Cuándo empieza?: El frente frío llegará desde la madrugada del domingo, trayendo las primeras tormentas.
¿Qué se espera?: El alerta advierte por tormentas fuertes que pueden estar acompañadas de:Lluvias intensas: Se esperan entre 30 y 50 mm de agua en cortos períodos.Ráfagas de viento violentas:
LE PUEDE INTERESAR
Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores
Podrían alcanzar los 90 km/h.Ocasional caída de granizo.Frecuente actividad eléctrica.
Se desploma la temperatura: chau calor, hola frío
El paso del frente frío no solo traerá lluvias, sino que provocará un derrumbe de la temperatura que se sentirá con fuerza a partir del lunes.
Domingo: A pesar de una mañana templada, la máxima apenas superará los 20°C por la tarde, con la entrada de viento sur.
Lunes: El frío se instala. La jornada estará ventosa y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima de solo 17°C.
Martes: El amanecer será aún más frío, con mínimas que podrían ser hasta 2°C más bajas que las del lunes, consolidando el fin del "veranito".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí