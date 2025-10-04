Arranque de primavera y noche de alerta

El clima primaveral, con jornadas templadas y agradables que invitan a disfrutar al aire libre se termina o al menos tendrá una interrupción abrupta entre esta noche y la madrugada de mañana, para cuando se pronostican tormentas de una intensidad tal que encendieron con naranja el semáforo de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Se prevé la llegada de lluvias acompañadas de un descenso leve de la temperatura y cielo nublado, marcando así el inicio de una próxima semana nuevamente con bajas mínimas en toda la Región.

Según el organismo, el cuadro indica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El cambio de condiciones tras jornadas de clima templado y soleado se detectó desde mediados de la semana. Incluso, en la mañana de ayer, el Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad informó que se subía a “amarillo el nivel de alerta por fuertes tormentas durante la noche del sábado/madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando”.

Ayer, la jornada arrancó con nubes y neblina. Por la mañana ya brillaba el sol y hacia la tarde el termómetro llegó a 25 grados.

Para hoy, en el inicio del fin de semana, se espera todavía buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada mañana y tarde, y mayormente nublado en la noche; con temperaturas de entre 15 y 27 grados.

Por la noche las condiciones desmejorarán y el domingo llegará con precipitaciones: tormentas fuertes en la madrugada y mañana y lluvias aisladas en la tarde y noche. El viento soplará del sector sur y bajará la temperatura (mínima de 17 y máxima 19).