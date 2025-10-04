Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook

Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51
Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51
Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico
VIDEO. "Les cerraron el grifo": golpe a una red que robaba medidores de gas en La Plata
VIDEO.- "El miedo se acabó": la tensión en una zona de La Plata donde hartos de los robos se plantan con los delincuentes
¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido
“Cama de hormigón” y sin comunicación: la carta de puño y letra que More Rial escribió desde la cárcel de Magdalena
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
VIDEO. La previa del otro clásico del rugby | San Luis y Los Tilos definen muchas cosas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Triple crimen narco: la justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición para Pequeño J
Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez
Orfila ya se decidió: ¿qué arquero atajará en el choque Gimnasia vs Sarmiento?
Reunión para destrabar el conflicto por los terrenos del club Gonnet
Conmoción en La Plata: hallaron muerto a un policía en un departamento
El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"
Tras otro accidente fatal en La Plata, los vecinos salieron a cortar la 44 en Etcheverry
De ellas para ellas: la remisería sólo para mujeres que funciona en La Plata
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Laurita Fernández confesó que levantan su programa y brindó todos los detalles
La Plata, sin agua este viernes: a qué barrios afectan las obras de Absa y un corte de luz
La Municipalidad de La Plata, en el año 2050: así la Inteligencia Artificial remodeló el edificio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una grave maniobra delictiva vinculada a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) encendió las alarmas en la Provincia de Buenos Aires. A través de una presentación judicial, una autoridad del Ministerio de Transporte bonaerense denunció que un grupo de usuarios de la red social Facebook ofrece, mediante publicaciones en la sección Marketplace, obleas e informes de inspección falsos.
La maniobra, calificada como una estafa reiterada, apunta a captar a conductores que buscan saltearse los controles oficiales para obtener de manera irregular la documentación obligatoria. Los perfiles denunciados, que operan bajo distintos nombres, publican avisos con títulos llamativos como “VTV sin turno directo de planta”. Allí prometen entregar la oblea y el informe a cambio de dinero, sin que el vehículo deba pasar por la revisión en las plantas habilitadas.
El mecanismo es simple pero riesgoso. Según la denuncia, los estafadores invitan a las víctimas a completar un formulario virtual en el que cargan sus datos personales y los del vehículo. Luego coordinan un encuentro presencial donde se concreta la entrega del material y el pago en efectivo. Se trata de documentos sin validez que no solo constituyen un fraude, sino que además exponen a los usuarios a consecuencias legales graves.
La denuncia solicita la urgente intervención del Departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de que se dé de baja a los perfiles falsos y se bloqueen las publicaciones en Facebook que alimentan esta maniobra. Desde el Ministerio remarcaron que el sistema oficial de turnos funciona únicamente a través de la página web habilitada por el gobierno bonaerense que es: https://portal.vtv.gba.gob.ar
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí