Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook

“VTV SIN TURNO 2026”, ASÍ OFRECEN OBLEAS APÓCRIFAS / FACEBOOK

4 de Octubre de 2025 | 02:32
Una grave maniobra delictiva vinculada a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) encendió las alarmas en la Provincia de Buenos Aires. A través de una presentación judicial, una autoridad del Ministerio de Transporte bonaerense denunció que un grupo de usuarios de la red social Facebook ofrece, mediante publicaciones en la sección Marketplace, obleas e informes de inspección falsos.

La maniobra, calificada como una estafa reiterada, apunta a captar a conductores que buscan saltearse los controles oficiales para obtener de manera irregular la documentación obligatoria. Los perfiles denunciados, que operan bajo distintos nombres, publican avisos con títulos llamativos como “VTV sin turno directo de planta”. Allí prometen entregar la oblea y el informe a cambio de dinero, sin que el vehículo deba pasar por la revisión en las plantas habilitadas.

El mecanismo es simple pero riesgoso. Según la denuncia, los estafadores invitan a las víctimas a completar un formulario virtual en el que cargan sus datos personales y los del vehículo. Luego coordinan un encuentro presencial donde se concreta la entrega del material y el pago en efectivo. Se trata de documentos sin validez que no solo constituyen un fraude, sino que además exponen a los usuarios a consecuencias legales graves.

La denuncia solicita la urgente intervención del Departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de que se dé de baja a los perfiles falsos y se bloqueen las publicaciones en Facebook que alimentan esta maniobra. Desde el Ministerio remarcaron que el sistema oficial de turnos funciona únicamente a través de la página web habilitada por el gobierno bonaerense que es: https://portal.vtv.gba.gob.ar

 

