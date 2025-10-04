Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |A través de plataformas digitales

Captaba a menores y filmaba abusos sexuales

Captaba a menores y filmaba abusos sexuales

El detenido en Quilmes

4 de Octubre de 2025 | 02:33
Edición impresa

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron, en la zona sur del conurbano bonaerense, a un sujeto acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. Según se informó, la investigación se dio luego de varias denuncias efectuadas contra un hombre domiciliado en el partido de Quilmes, a quien se lo incriminaba por la comisión de una serie de graves delitos vinculados tanto a la figura del “grooming”, como así también a la violencia sexual sobre menores.

Particularmente, dicho individuo se encargaba de captar niñas y adolescentes a través de plataformas digitales, para luego abordarlas físicamente, trasladarlas y retenerlas con fines de reproducción de “films” e imágenes pornográficas. En ese contexto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui a cargo del Dr. Ernesto Daniel Ichazo y con intervención de la Secretaría del Dr. Ángel López, convocó al Departamento Trata de Personas de la PFA, con el objetivo de que su personal identificara al autor del aberrante delito.

En consecuencia, los federales ejecutaron amplias arduas tareas de campo y análisis de la información obtenida, estableciendo que el sospechoso residiría en una vivienda ubicada en la localidad de Ezpeleta. Producto de las pesquisas, además, se localizó otro inmueble situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el cual correspondería a su lugar de trabajo.

Reunida la totalidad de las evidencias, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Quilmes a cargo del Dr. Juan José Anglese y con la anuencia del Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del Dr. Alejandro Litvack, ordenó dos allanamientos. Tras ello, los funcionarios policiales apresaron al implicado y secuestraron dos teléfonos celulares, un disco rígido externo que contenía imágenes y videos impúdicos, entre otros elementos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de Policiales

“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso

Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos

Revés para Makintach y pericias clave en la causa

Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook
La Ciudad
La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
Arranque de primavera y noche de alerta
Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión
Información General
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Deportes
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Alerta River: Salas recibió dos fechas de suspensión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla