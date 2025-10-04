Captaba a menores y filmaba abusos sexuales

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron, en la zona sur del conurbano bonaerense, a un sujeto acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. Según se informó, la investigación se dio luego de varias denuncias efectuadas contra un hombre domiciliado en el partido de Quilmes, a quien se lo incriminaba por la comisión de una serie de graves delitos vinculados tanto a la figura del “grooming”, como así también a la violencia sexual sobre menores.

Particularmente, dicho individuo se encargaba de captar niñas y adolescentes a través de plataformas digitales, para luego abordarlas físicamente, trasladarlas y retenerlas con fines de reproducción de “films” e imágenes pornográficas. En ese contexto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui a cargo del Dr. Ernesto Daniel Ichazo y con intervención de la Secretaría del Dr. Ángel López, convocó al Departamento Trata de Personas de la PFA, con el objetivo de que su personal identificara al autor del aberrante delito.

En consecuencia, los federales ejecutaron amplias arduas tareas de campo y análisis de la información obtenida, estableciendo que el sospechoso residiría en una vivienda ubicada en la localidad de Ezpeleta. Producto de las pesquisas, además, se localizó otro inmueble situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el cual correspondería a su lugar de trabajo.

Reunida la totalidad de las evidencias, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Quilmes a cargo del Dr. Juan José Anglese y con la anuencia del Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del Dr. Alejandro Litvack, ordenó dos allanamientos. Tras ello, los funcionarios policiales apresaron al implicado y secuestraron dos teléfonos celulares, un disco rígido externo que contenía imágenes y videos impúdicos, entre otros elementos.