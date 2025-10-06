ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos

El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
Se detectó que no contaban con los datos ni las autorizaciones correspondientes del organismo
Escuchar esta nota
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos de la marca Limpimax.
Según informó hoy, a través de la Disposición 7352/25, el organismo decidió prohibir la fabricación y utilización de:
Según se informó, estos productos se detectaron en un comercio y en plataformas on line con datos de rotulado falsos y sin autorización de ANMAT.
Luego de una investigación llevada a cabo por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT, se determinó que los datos de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y del Establecimiento Fraccionador que figuran en el rótulo, no corresponden con los datos de ningún establecimiento registrado ante esta Administración Nacional.
Al desconocerse las condiciones de manufactura y sin registro sanitario válido, no es posible garantizar su eficacia ni seguridad.
Además, a través de la Disposición Nº7322/25, la ANMAT también prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de los productos Sistema bio molecular S.A.P Fase 1, Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2, Sistema bio molecular C.N.A Fase 3, todos marca T’ECNOLISS, y Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil, también marca T’ECNOLISS, al comprobar que no existe ningún producto registrado que coincida con los datos que figuran en el envase de los cosméticos mencionados.
Se trata de alisadores capilares que fueron comercializados sin las autorizaciones necesarias y que presentan un serio riesgo para la salud ya que podrían contener formol como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
