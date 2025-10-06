Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Información General

ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos

Se detectó que no contaban con los datos ni las autorizaciones correspondientes del organismo

ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos
6 de Octubre de 2025 | 11:41

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos de la marca Limpimax.

Según informó hoy, a través de la Disposición 7352/25, el organismo decidió prohibir la fabricación y utilización de:

  • Aguas lavandinas – marca Limpimax
  • Limpiadores – marca Limpimax
  • Todo otro domisanitario identificado con la misma marca

Según se informó, estos productos se detectaron en un comercio y en plataformas on line con datos de rotulado falsos y sin autorización de ANMAT.

Luego de una investigación llevada a cabo por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT, se determinó que los datos de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y del Establecimiento Fraccionador que figuran en el rótulo, no corresponden con los datos de ningún establecimiento registrado ante esta Administración Nacional.

Al desconocerse las condiciones de manufactura y sin registro sanitario válido, no es posible garantizar su eficacia ni seguridad.

Además, a través de la Disposición Nº7322/25, la ANMAT también prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de los productos Sistema bio molecular S.A.P Fase 1, Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2, Sistema bio molecular C.N.A Fase 3, todos marca T’ECNOLISS, y Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil, también marca T’ECNOLISS, al comprobar que no existe ningún producto registrado que coincida con los datos que figuran en el envase de los cosméticos mencionados.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Se trata de alisadores capilares que fueron comercializados sin las autorizaciones necesarias y que presentan un serio riesgo para la salud ya que podrían contener formol como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Barracas Central

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

VIDEO. "Hoy quemamos judíos": Fuerte repudio por el acto antisemita de un grupo en un viaje de egresados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla