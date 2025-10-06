Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este viernes 10 de octubre ¿es feriado o día no laborable?
6 de Octubre de 2025 | 12:38

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural en 2025, que tradicionalmente se conmemora el 12 de octubre, no se celebrará como feriado el domingo, ya que fue trasladado oficialmente al viernes 10 de octubre, en busca de reactivar al sector turístico que atraviesa un año complejo. De esta manera, se forma un fin de semana largo.

Así lo establece la Resolución 139/2025, una medida impulsada por el Ministerio del Interior con el propósito de generar un fin de semana largo de tres días -del viernes 10 al domingo 12-, destinado a promover el turismo interno y fortalecer la economía regional.

La decisión da es una posibilidad para que miles de argentinos se desplacen hacia destinos como las Cataratas del Iguazú, Patagonia y Costa Atlántica. Pero frente a este cambio, surge la duda de la naturaleza de este asueto, puesto que puede ser un feriado o un día no laborable.

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?

Según la resolución 139/2025, se traslada el asueto del 12 de octubre de este año al día viernes 10 de octubre. Por lo tanto, se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable. De esta forma, el feriado forma un fin de semana largo de tres días.

Por lo tanto, es una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional. La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada. La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

En tanto, los días no laborables es de carácter optativo, y la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Estos son otros feriados quedan en 2025:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

