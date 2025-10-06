VIDEO.- Fuego y tensión por un motín en un Instituto de Menores de La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Anoche se vivieron momentos de extrema tensión en un Instituto de Menores de La Plata. En el Eva Perón, de 520 y 226, un grupo de detenidos encabezó una violenta protesta quemando todo lo que tuvieron al alcance de la mano.

Según pudo saber EL DIA, el pedido a las autoridades se centró en la falta de higiene, alimentos y las visitas. Se desconoce cómo se inició la revuelta, la cual "no pasó a mayores", pero sí dejó al menos dos trabajadores heridos, aunque no de gravedad. 

"Hubo asistentes golpeados", informaron las fuentes consultadas quienes además aseguraron que "se realizaron los traslados de los principales autores del conflicto". Además se informó que quienes llevaron adelante el motín tienen causas penales por robos y homicidios.

En el video al que accedió este diario, y acompaña a la nota, se puede observar como los menores se encuentran dentro de la celda prendiendo fuego distintos objetos contra las rejas.

Cabe destacar que a la misma hora, en Pablo Nogués, se llevó a cabo una acción similar, aunque en este caso tomaron a trabajadores de rehenes, que luego liberaron tras 40 minutos de tensión y negociaciones.

 

