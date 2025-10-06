Espert también tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto
Espert también tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto
En La Plata se define el reemplazante de Espert y la reimpresión de boletas: mañana, acto de Milei y Santilli
VIDEO.- Fuego y tensión por un motín en un Instituto de Menores de La Plata
El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación
El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"
Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Daniela Celis habló del milagro de Thiago Medina: “Pudo hablar con sus hijas”
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos
Crisis política en Francia: renunció el primer ministro a menos de un mes de haber asumido
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Cuenta DNI activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025
Postergan vencimiento del Impuesto Inmobiliario: ¿cuándo se tendrá que pagar la última cuota?
Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
La verdad de la milanesa: La Plata trepa en un “ranking”, entre preferencia y necesidad
Avanzan en La Plata con la recuperación de mobiliario y frentes vandalizados
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Anoche se vivieron momentos de extrema tensión en un Instituto de Menores de La Plata. En el Eva Perón, de 520 y 226, un grupo de detenidos encabezó una violenta protesta quemando todo lo que tuvieron al alcance de la mano.
Según pudo saber EL DIA, el pedido a las autoridades se centró en la falta de higiene, alimentos y las visitas. Se desconoce cómo se inició la revuelta, la cual "no pasó a mayores", pero sí dejó al menos dos trabajadores heridos, aunque no de gravedad.
"Hubo asistentes golpeados", informaron las fuentes consultadas quienes además aseguraron que "se realizaron los traslados de los principales autores del conflicto". Además se informó que quienes llevaron adelante el motín tienen causas penales por robos y homicidios.
En el video al que accedió este diario, y acompaña a la nota, se puede observar como los menores se encuentran dentro de la celda prendiendo fuego distintos objetos contra las rejas.
Cabe destacar que a la misma hora, en Pablo Nogués, se llevó a cabo una acción similar, aunque en este caso tomaron a trabajadores de rehenes, que luego liberaron tras 40 minutos de tensión y negociaciones.
LE PUEDE INTERESAR
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
LE PUEDE INTERESAR
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí