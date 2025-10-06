Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"

AUDIO.- El candidato a diputado nacional de Provincias Unidas en territorio bonaerense habló de las fortalezas del nuevo espacio, que intenta ser una alternativa entre el mileísmo y el kirchenrismo. Sobre la renuncia de Espert, no dudó: "Nos mintió a todos".

El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"
6 de Octubre de 2025 | 11:03

Escuchar esta nota

El candidato a diputado nacional de Provincias Unidas en Buenos Aires, Florencio Randazzo, visitó este lunes el estudio de la radio La Redonda 100.3, en el marco de la campaña con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En la oportunidad, volvió a posicionarse como una alternativa viable frente a la polarización política.

En diálogo con el programa "Inteligencia Artesenal", afirmó que su espacio está compuesto por dirigentes con “sentido común” enfocados en la gestión y la producción. "Provincias Unidas es una nueva fuerza, integrada por siete gobernadores. Tenemos un norte, que es trabajar por una Argentina normal, una Argentina sensata", comenzó diciendo.

"El país vive una crisis moral, hay mucho descreimiento en la sociedad que viene desde hace tiempo. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, de los fallos de la Justicia y creemos en la gestión. Somos todos hombres de gestión y yo puedo dar testimonio de eso. La gestión es la que facilita la vida a la gente. Y esperamos que el 26 de octubre la sociedad se encamine a romper definitivamente con este sistema binario, esta polarización que tanto daño nos ha hecho, de un lado y del otro, del kirchnerismo y del mileísmo", subrayó.

En otro orden, Randazzo evaluó el impacto que puede tener en el electorado la renuncia de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, tras la polémica generado por sus vínculos con un empresario denunciado por narcotráfico. "La renuncia de Espert llega después que nos mintió a todos. Nos dijo que había viajado una sola vez en el avión de Fred Machado cuando lo había hecho 36 veces. Recibió una transferencia de U$S 200.000 de alguien que tiene pedido de extradición y que está denunciado por narcotraficante. Por eso yo creo que los sectores que en su momento votaron a Milei, desencantados por el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, deben sentir hoy un nuevo desencanto, a propósito de una gestión que no ha logrado nada o muy poco de lo que se propuso. En esa línea, puede haber una cantidad de ciudadanos que empiecen a pesar en otras alternativas, que son mucho más interesantes". 

En esa línea, agregó: "La Argentina tiene que transitar otro camino. Yo soy un hombre que siempre he cumplido con la palabra y que puedo dar testimonio de lo que hice, como en la ciudad de La Plata, con la electrificación  del Tren Roca, que estuvo 50 años parada. Eso fue un ejemplo de gestión, que me comprometí en llevar adelante, al igual que el paso bajo nivel de la avenida 32. Lo que hemos hecho con los DNI, los pasaportes... en fín, infinidad de cosas que dan testimonios del compromiso que uno tiene con la política. Muy poca gente puede contar que estuvo en lugares con responsabilidad y que transformó algo".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

