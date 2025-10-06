Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: denuncian "mega estafa" y se suman más casos

El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
La incertidumbre crece entre los compradores de departamentos de ABES Constructora, que denuncian la paralización total de al menos 12 obras en La Plata. La preocupación va en aumento ante la falta de respuestas concretas por parte de la empresa y el temor de que el dinero invertido –en muchos casos, los ahorros de toda una vida– quede en el aire.
Uno de los testimonios más representativos es el de una compradora de un departamento con cochera en el edificio Dezzeo, ubicado en 55 entre 4 y 5. “Compré un departamento con cochera en Dezzeo, que está apenas al 40 por ciento realizado. Hablamos un par de veces sobre los tiempos de entrega, pero después de la nota que publicó El Día mandé un mail exigiendo una respuesta formal”, relató en diálogo con este medio.
Según la mujer, la empresa había asegurado que los retrasos se debían a “un problema con Edelap” y que la fecha de entrega sería el 26 de julio. “Hasta lo publicaron en su cuenta de Instagram”, recordó. Sin embargo, la realidad tomó un giro drástico: “Terminaron poniendo candado en las obras, todas las obras están paradas”.
Reservándose su identidad, contó que, tras insistir por correo electrónico, recibió la promesa de una reunión con representantes de la firma. “Nos dijeron que íbamos a tener una reunión, pero seguimos esperando hace una semana. La situación es alarmante. Todos nuestros ahorros están ahí, hay familias detrás, problemas de salud que podrían venir a futuro ante tanta espera. Estamos sumamente preocupados, y hay miedo de que se vayan del país”, expresó con angustia.
La compradora no ocultó su desconfianza ante la actitud de la empresa: “Creo que estamos frente a una megaestafa”.
La constructora, que en los últimos años protagonizó un fuerte crecimiento en La Plata con la promesa de desarrollos modernos, enfrenta ahora un escenario crítico. Las 12 obras paralizadas incluyen proyectos en diferentes barrios de la ciudad, varios de ellos con mitad del avance prometido pero sin actividad desde hace meses. Ellos son Vita (11 entre 59 y 60), Dezzeo (55 entre 4 y 5), Lucero (59 entre 10 y 11), Elipsis (54 entre 4 y 5), Thymos (16 entre 54 y 55), Cromo (2 entre 56 y 57), Cross (58 entre 11 y 12), Lumiere (55 entre 1 y 2), Marath (60 entre 3 y 4), Hotel Argoth, la puesta en valor del Teatro Princesa y Distrito Benoit (514 y 25)
Compradores denuncian que los plazos de entrega no se cumplieron y que las explicaciones brindadas por la empresa fueron insuficientes. La preocupación se agudizó luego de que circularan versiones sobre presuntas dificultades financieras y la posibilidad de que los responsables de la firma abandonen el país.
Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial que aclare los motivos de la paralización ni un cronograma para retomar las obras. La ausencia de explicaciones formales alimenta el temor de los damnificados, que evalúan presentar acciones legales colectivas para reclamar por el cumplimiento de los contratos.
Para los compradores, cada día que pasa sin respuestas agrava no solo la incertidumbre sobre sus viviendas, sino también el riesgo de que el conflicto se transforme en un escándalo inmobiliario de gran escala en La Plata.
“Somos familias que pusimos todo lo que teníamos. No estamos hablando de inversiones especulativas, sino de hogares que soñamos habitar”, concluyó una de las damnificadas.
La situación expone una crisis que afecta a cientos de personas y que, de no resolverse en el corto plazo, podría marcar un precedente preocupante para el mercado inmobiliario local.
