En La Plata se define el reemplazante de Espert y la reimpresión de boletas: mañana, acto de Milei y Santilli

Los apoderados de La Libertad Avanza buscan no sólo la oficialización del cambio de candidato sino también que se vuelvan a imprimir las boletas con el dirigente del PRO al frente de los candidatos

6 de Octubre de 2025 | 12:27

Con la reciente baja de José Luis Espert, La Libertad Avanza trabaja para oficializar al flamante candidato de la alianza, el diputado del PRO Diego Santilli y aspira a tener su rostro en la Boleta Unica de Papel (BUP), que hasta el momento lleva el del economista, rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Pese a que los tiempos del calendario electoral apremian, los apoderados legales Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba elaboraron un escrito que presentarán durante el transcurso de la jornada de hoy para instrumentar el cambio de candidato.

Según trascendió de fuentes del espacio, la nota formal incluirá la solicitud de la impresión de las Boleta Unica de Papel (BUP) conforme al nuevo candidato que será oficializado por estas horas. En los equipos legales aseguran que los costos extras por las nuevas impresiones, que se calculan en más de 10 mil millones de pesos, deberán ser abordados por el ministerio del Interior, aunque hay voces internas que plantean que el partido es el que debería hacerse cargo.

Pese a las solicitudes formales, la última palabra la tiene el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. Lo cierto es que el Código Nacional Electoral no parece favorecer a la administración libertaria dado que en su artículo 63, establece que los plazos para presentar impugnaciones deben ser con “una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario”.

Al respecto, un funcionario violeta se expidió sobre el tema y reclamó a la justicia que acompañe la solicitud. “Si no habilitan van a vulnerar los derechos electorales de transparencia de los ciudadanos”, sintetizó a la agencia Noticias Argentinas y calculó: “Si bien los plazos están establecidos, si la Justicia llega se debe hacer. Tardan 8 días en reimprimir”.

Un integrante del equipo de legales negó ante esta agencia que hasta el momento se hayan impreso más de 50% de las papeletas como señala la oposición, y reveló que aspiran a solicitar la totalidad de las nuevas boletas correspondientes a provincia de Buenos Aires.

De esta forma, y pese a los señalamientos de la oposición, La Libertad Avanza intenta desprenderse de la cara de Espert que figura en las boletas y materiales de campaña rumbo a los comicios de octubre. Esta mañana, el propio Santilli se mostró a favor de la modificación que incluya su foto en las boletas, aunque aseguró que la solicitud la encarnarán los apoderados legales. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció, y agregó: “Estaría bueno. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea quiénes van a ir a votar, está bien”.

En la misma línea se manifestó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al sostener que el juez evaluará si se puede cumplir con los plazos para la reimpresión de la boleta diferente y anticipó que si los costos los debe asumir el partido, recurrirá a “apoyos, donaciones y aportes”.

Acto de Milei en Mar del Plata junto a Santilli

Por otra parte, el presidente Javier Milei se mostrará este martes en la ciudad de Mar del Plata junto al diputado del PRO Diego Santilli, en traje de primer candidato de la alianza La Libertad Avanza, luego de que José Luis Espert anunciara su renuncia a la candidatura.

Tras la decisión de los equipos libertarios de correr al economista, el mandatario se mostrará escoltado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la ciudad balnearia cuyo municipio está a cargo de Guillermo Montenegro, quien deberá asumir a la banca de la Legislatura bonaerense el próximo 10 de diciembre.

Los libertarios, a la espera de la definición de la Justicia Electoral sobre el enroque en las nóminas, no quieren perder el tiempo por lo que intensifican las recorridas por la Provincia. De esta forma, este martes, el mandatario y su delegación violeta participarán de la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas.

Por la tarde, está previsto que se muestre junto a Santilli en una caminata por la calle Güemes, zona turística y de importantes comercios.

Con Espert fuera de escena, la ingeniería libertaria intenta reencauzar la campaña y relanzar la marca bajo la premisa de evitar “repetir los mismos errores” que significaron una derrota en las elecciones bonaerense del 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria se consagró con una margen de 13 puntos y medio.

Para eso, el jefe de Estado continuará en traje del protagonista del período proselitista en búsqueda de la “épica” perdida por una serie de provincias que incluyen visitas a Mendoza, Río Negro, Neuquén, entre otras.

En la provincia de Buenos Aires, voces del armado aseguraron que la idea es motivar al elector para que asista a las urnas el próximo domingo 26 de octubre y contrapese la efervescencia peronista que encontró motivación luego de la sucesión de derrotas del Gobierno. “Hay que ver cómo relanzamos la campaña, pero si logramos captar y motivar al elector vamos a recortar muchos puntos en la provincia y descuento que ganaremos a nivel nacional”, se mostró esperanzado una importante voz con despacho en la Casa Rosada.

