Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que se subió a un micro hacia La Plata tras la Peregrinación en Luján

Una familia de Luján está destrozada y busca en La Plata a su mascota. Aseguran que tras la multitudinaria Peregrinación por la Virgen que se llevó a cabo el pasado fin de semana, su perrita a la que llaman "Bebé" se escapó.

Según pudieron averiguar, testigos les dijeron que "Bebé" se habría subido a un micro que tenía como destino nuestra ciudad ya que allí viajaba un contingente platense que habría subido al animal al colectivo creyendo que no tenía dueños.

Lo cierto es que ahora Marina, que se comunicó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) busca desesperadamente a su mascota. "Soy de Luján y el sábado cuando vinieron los pelegrinos se me perdió mi perrita con la tormenta", contó la mujer. Y agregó: "Hoy me avisaron que la vieron subir a un colectivo que iba a La Plata y le quería pedir al diario una ayuda para poder encontrarla".

"Bebé" es una perrita de color negro que fue vista por última vez en la calle 9 de Juli y Muñiz de la mencionada ciudad. "Tenemos para dar una recompensa", dijo Marina, y contó que "tiene un añito y está en tratamiento porque es alérgica a las pulgas". Es por eso que piden ayuda para poder encontrarla.