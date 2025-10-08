Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que se subió a un micro hacia La Plata tras la Peregrinación en Luján

Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que se subió a un micro hacia La Plata tras la Peregrinación en Luján
8 de Octubre de 2025 | 12:22

Escuchar esta nota

Una familia de Luján está destrozada y busca en La Plata a su mascota. Aseguran que tras la multitudinaria Peregrinación por la Virgen que se llevó a cabo el pasado fin de semana, su perrita a la que llaman "Bebé" se escapó.

Según pudieron averiguar, testigos les dijeron que "Bebé" se habría subido a un micro que tenía como destino nuestra ciudad ya que allí viajaba un contingente platense que habría subido al animal al colectivo creyendo que no tenía dueños.

Lo cierto es que ahora Marina, que se comunicó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) busca desesperadamente a su mascota. "Soy de Luján y el sábado cuando vinieron los pelegrinos se me perdió mi perrita con la tormenta", contó la mujer. Y agregó: "Hoy me avisaron que la vieron subir a un colectivo que iba a La Plata y le quería pedir al diario una ayuda para poder encontrarla". 

"Bebé" es una perrita de color negro que fue vista por última vez en la calle 9 de Juli y Muñiz de la mencionada ciudad. "Tenemos para dar una recompensa", dijo Marina, y contó que "tiene un añito y está en tratamiento porque es alérgica a las pulgas". Es por eso que piden ayuda para poder encontrarla.

 

LE PUEDE INTERESAR

Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios

LE PUEDE INTERESAR

Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Últimas noticias de La Ciudad

Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios

Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
Deportes
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado
Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Policiales
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Fuerte choque en La Plata dejó a un hombre hospitalizado 
Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño
Espectáculos
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Tras confirmarse la llegada de Moria Casán, El Trece estaría a punto de perder a una de sus grandes figuras
Inmediata respuesta de Robertito a Pichot tras sus dichos sobre la agresión en la marcha: “Ya tiene una denuncia”
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón 
Impensado enfrentamiento: Pampita desmintió el fin de "Los 8 Escalones", pero Adrián Suar lo confirmó
Información General
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla