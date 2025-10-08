Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina

Política y Economía

Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina

Lo resolvió el fiscal Eduardo Taiano, al frente de la investigación

Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
8 de Octubre de 2025 | 11:17

Escuchar esta nota

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso que los peritos analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación del caso de la cripto estafa $Libra, para establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del ‘memecoin’ Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La decisión de Taiano abarca además a los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.

Los teléfonos a los que se refiere en fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo de 2025, unos 20 días después de la cripto estafa lanzada el 14 de febrero. El contenido de los dispositivos ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores.

El fiscal ordenó revisar los teléfonos de Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $Libra.

La resolución dispone analizar todas las conversaciones entre estos dispositivos, tanto las individuales como las grupales.

La nómina de investigados incluye a Sebastián Serrano, el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur); y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

Las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

