Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso que los peritos analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación del caso de la cripto estafa $Libra, para establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del ‘memecoin’ Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La decisión de Taiano abarca además a los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.

Los teléfonos a los que se refiere en fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo de 2025, unos 20 días después de la cripto estafa lanzada el 14 de febrero. El contenido de los dispositivos ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores.

El fiscal ordenó revisar los teléfonos de Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $Libra.

La resolución dispone analizar todas las conversaciones entre estos dispositivos, tanto las individuales como las grupales.

La nómina de investigados incluye a Sebastián Serrano, el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur); y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

Las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.