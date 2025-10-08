"Andan nerviosos, me custodia Francisco": Grabois apuntó contra Bullrich, calificándola de "señora horrible"

Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
El dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP), Juan Grabois, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de exigirle custodia para el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado; la titular de la cartera le respondió que lo hará, pero que también debería ponerle custodia a él “para que no se escape” del país: “Señora horrible, lo suyo es una amenaza”, sentenció el candidato.
Desde sus redes sociales, sostuvo que lo custodia el Papa Francisco “desde el cielo” y que tanto ella como los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) “les tienen miedo porque no ellos no lo tienen”.
“Lo suyo es una amenaza, pero ¿sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil”, sentenció Grabois.
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 7, 2025
2. A mi me custodia Francisco desde el cielo... Usted no tiene poder sobre mi, no me mueve un pelo ni su SIDE, ni sus matones… https://t.co/bVigCUbevE
Por otra parte, le recordó que ella como ministra “no tiene poder sobre su persona” y la calificó de ser una funcionaria que ejerce su puesto “con sadismo”: “No me mueve un pelo ni su SIDE, ni sus matones de uniforme, ni sus detenciones teledirigidas”, agregó.
Para finalizar, Grabois expresó que “nunca fue notificado de una sola imputación por robo, estafa, narcotráfico o corrupción” y sostuvo que todas esas calificaciones “se las inventaron” desde el oficialismo porque las pruebas están en que fue sobreseído de todas.
“Por ahí con sus extraños llamaditos a fiscales me consigue alguna inventada, pero sino deje de mentir. Sus jefes Javier y Karina Milei, en cambio, sí están imputados en la causa de la criptoestafa $LIBRA donde dicho sea de paso soy querellante y se ve que andan nerviosos”, concluyó.
