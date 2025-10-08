Para ponerse al día con la APR, extienden el plazo de la moratoria: hasta qué día se puede pagar y cuáles son los beneficios

Con el fin de promover el cumplimiento tributario y brindar alternativas que permitan a los vecinos ponerse al día con sus obligaciones fiscales, la Municipalidad de La Plata extendió su régimen especial de regularización hasta el 31 de octubre.

Implementado por la Agencia Platense de Recaudación (APR), el programa ofrece importantes beneficios, entre ellos reducciones en multas e intereses y diversas modalidades de pago, con el objetivo de adecuarse a las posibilidades de cada contribuyente y prevenir acciones judiciales.

Durante este período, quienes adhieran al plan podrán acceder a las siguientes modalidades:

- Pago al contado: con 100% de descuento en multas y 50% en recargos.

- Hasta 3 cuotas sin interés de financiación: con quita del 100% en multas y 30% en recargos.

- Hasta 12 cuotas: con quita del 100% en multas y un interés mensual del 1%.

- Anticipo del 10% y hasta 36 cuotas: con quita del 100% en multas y un interés mensual de financiación del 2%.

Cabe destacar que el pago contado debe abarcar el monto total adeudado, inclusive el año corriente, mientras que los planes de pago en cuotas pueden realizarse por los períodos adeudados que se desee y no incluyen deudas de 2025.

La adhesión al plan y la generación de la boleta para abonar pueden realizarse desde el Portal de Autogestión. También es posible hacerlo telefónicamente comunicándose al 147 opción 1 o personalmente en las oficinas de APR del Centro Administrativo Municipal (CAM) de diagonal 80 y 48 y en las delegaciones municipales.

Cabe aclarar que quienes poseen deuda apremiada deben dirigirse a resolver su situación la Dirección General de Apremios, que funciona en la Justicia de Faltas, sita en 48 N°786 entre 10 y diagonal 74.