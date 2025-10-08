En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
VIDEO. Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Miércoles con clases complicadas en escuelas: protesta y paro de los docentes bonaerenses
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell: se le rieron en la cara
Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
A 130 años del nacimiento de Perón: "Vivirá por siempre en el corazón de los argentinos", dijo Alak
El Gobierno eliminó temporalmente retenciones a exportaciones de acero, aluminio y derivados: el impacto
Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua en La Plata: dos casos que causaron revuelo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Creen que utilizaron "un elemento duro y con por lo menos una punta y un filo" para provocarle las lesiones
Escuchar esta nota
La autopsia a Brenda Del Castillo, una de las víctimas del triple crimen, confirmó que murió de un paro cardiorespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo.
La necropsia fue realizada en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora y, conforme al examen de ingreso, el cuerpo se encontraba “cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas y otras lisas, presenta ataduras con cinta de plástico en pies, a la altura de la rodilla y sus manos”. Además, tenía la boca cubierta con una cinta de color verde de plástico a modo de mordaza.
Como las otros dos víctimas, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, la muerte dataría de cuatro a cinco días anteriores a la realización de la autopsia, lo que confirma que fueron asesinadas entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.
En el examen torácico se detalló que presentaba heridas punzo cortantes en distintas partes del cuerpo y que una de ellas se extiende desde debajo de las costillas hasta el flanco izquierdo, “sin sangrado ni infiltración hemática en sus bordes”, por lo que se la considera que dicha herida no es vital, es decir que fue producida después de la muerte.
Además, en el documento se indicó que la víctima tenía “fractura con hundimiento de hueso frontal, fracturas múltiples de macizo facial, también en la base de cráneo fosa media y en la rama ascendente de maxilar inferior del lado derecho”.
“El mecanismo de producción de las lesiones, se corresponde al accionar de un elemento duro y con por lo menos una punta y un filo. En la lesión que provoca el aplastamiento del macizo facial por las características sería un objeto alargado y con filo, aplicado con suma violencia como para provocar las lesiones óseas descriptas”, describieron.
LE PUEDE INTERESAR
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
Los peritos destacaron que dichas lesiones son de carácter severas y que tienen la entidad suficiente como para provocar la muerte.
De este modo, la conclusión de los profesionales es que la muerte de Brenda fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático, siendo la causa originaria traumatismos graves de cráneo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí