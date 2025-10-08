La autopsia a Brenda Del Castillo, una de las víctimas del triple crimen, confirmó que murió de un paro cardiorespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo.

La necropsia fue realizada en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora y, conforme al examen de ingreso, el cuerpo se encontraba “cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas y otras lisas, presenta ataduras con cinta de plástico en pies, a la altura de la rodilla y sus manos”. Además, tenía la boca cubierta con una cinta de color verde de plástico a modo de mordaza.

Como las otros dos víctimas, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, la muerte dataría de cuatro a cinco días anteriores a la realización de la autopsia, lo que confirma que fueron asesinadas entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

En el examen torácico se detalló que presentaba heridas punzo cortantes en distintas partes del cuerpo y que una de ellas se extiende desde debajo de las costillas hasta el flanco izquierdo, “sin sangrado ni infiltración hemática en sus bordes”, por lo que se la considera que dicha herida no es vital, es decir que fue producida después de la muerte.

Además, en el documento se indicó que la víctima tenía “fractura con hundimiento de hueso frontal, fracturas múltiples de macizo facial, también en la base de cráneo fosa media y en la rama ascendente de maxilar inferior del lado derecho”.

“El mecanismo de producción de las lesiones, se corresponde al accionar de un elemento duro y con por lo menos una punta y un filo. En la lesión que provoca el aplastamiento del macizo facial por las características sería un objeto alargado y con filo, aplicado con suma violencia como para provocar las lesiones óseas descriptas”, describieron.

Los peritos destacaron que dichas lesiones son de carácter severas y que tienen la entidad suficiente como para provocar la muerte.

De este modo, la conclusión de los profesionales es que la muerte de Brenda fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático, siendo la causa originaria traumatismos graves de cráneo.