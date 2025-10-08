Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División

Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
8 de Octubre de 2025 | 12:41

Escuchar esta nota

Gimnasia suma a otros Barros Schelotto. Se trata de Nicolás, el volante central de manejo que juega en la Reserva albiazul.

Este miércoles se entrenó por primera vez con el plantel profesional que dirige Alejandro Orfila y empieza a meterse de lleno en el fútbol grande.

El juvenil, hijo del Mellizo Guillermo, hizo tareas regenerativas junto a Pablo Aguiar, ya que ambos fueron parte ayer de la victoria 3-0 sobre Ferro del equipo de Fernando Zaniratto.

Formado en Los Ángeles, el juvenil se sumó al Lobo a principios de año y es uno más en la dinastía que ya toca Primera luego de sus primos Juan Cataldi y Bautista Barros Schelotto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Qué jugador de Gimnasia deberá cuidarse para jugar el clásico ante Estudiantes

Clásico en la mira: hay fecha y hora tentativa para el partido entre Estudiantes y Gimnasia en UNO

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Últimas noticias de Deportes

"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Policiales
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Fuerte choque en La Plata dejó a un hombre hospitalizado 
Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño
Espectáculos
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Tras confirmarse la llegada de Moria Casán, El Trece estaría a punto de perder a una de sus grandes figuras
Inmediata respuesta de Robertito a Pichot tras sus dichos sobre la agresión en la marcha: “Ya tiene una denuncia”
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón 
Impensado enfrentamiento: Pampita desmintió el fin de "Los 8 Escalones", pero Adrián Suar lo confirmó
Política y Economía
En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
"Andan nerviosos, me custodia Francisco": Grabois apuntó contra Bullrich, calificándola de "señora horrible"
Avanza en Pergamino el plan anual de señalización y seguridad vial
Proponen fijar límites salariales para intendentes y concejales bonaerenses
Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
La Ciudad
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla