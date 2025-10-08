Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División

Gimnasia suma a otros Barros Schelotto. Se trata de Nicolás, el volante central de manejo que juega en la Reserva albiazul.

Este miércoles se entrenó por primera vez con el plantel profesional que dirige Alejandro Orfila y empieza a meterse de lleno en el fútbol grande.

El juvenil, hijo del Mellizo Guillermo, hizo tareas regenerativas junto a Pablo Aguiar, ya que ambos fueron parte ayer de la victoria 3-0 sobre Ferro del equipo de Fernando Zaniratto.

Formado en Los Ángeles, el juvenil se sumó al Lobo a principios de año y es uno más en la dinastía que ya toca Primera luego de sus primos Juan Cataldi y Bautista Barros Schelotto.