Clásico en la mira: hay fecha y hora tentativa para el partido entre Estudiantes y Gimnasia en UNO

A falta de dos fechas para una nueva edición del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia por el Torneo Clausura 2025, crecen las posibilidades de definición de la fecha y el horario para el encuentro. Las autoridades habrían acordado que el partido se dispute el domingo 19 de octubre en horas de la tarde en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

El clásico platense, el plato fuerte de la Fecha 13, se disputaría desde las 15:15 horas en la cancha del Pincha. A la hora de definir la fecha y el horario, que coincide con la celebración el Día de la Madre en Argentina, se priorizó que el encuentro sea disputado y conluya de día.

Cabe destacar que para la organización prima que sea una jornada donde no haya otro tipo de movimientos o actividades en los alrededores o en el resto de la Ciudad. A su vez, también la atención estará sobre eventuales cruces entre hinchas del Pincha y del Lobo en la previa y tras el final del partido.