Deportes |TIENE 4 AMARILLAS

Qué jugador de Gimnasia deberá cuidarse para jugar el clásico ante Estudiantes

Qué jugador de Gimnasia deberá cuidarse para jugar el clásico ante Estudiantes
8 de Octubre de 2025 | 00:50
Edición impresa

Es el referente elegido por Alejandro Orfila y el interlocutor con la dirigencia, pero su presencia en el clásico no está asegurada. Gastón Suso viene conviviendo con las cuatro amarillas acumuladas desde el partido con Unión y debe aguantar un partido más si quiere enfrentar el domingo 19 a Estudiantes.

El central llegó a la cuarta amarilla frente a Unión y logró sortear los partidos ante Deportivo Riestra, Rosario Central y Sarmiento sin ver la quinta amonestación por lo que deberá convivir con esa espada de Damocles sobre sí por los próximos 90 minutos ante Talleres.

Incluso, Suso temió la quinta amarilla cuando Pablo Echavarría le cobró el penal en Junín por una imprudencia. El árbitro no lo amonestó y Nelson Insfrán volvió a salvar a Gimnasia, que logró una victoria vital ante el Verde.

Tal lo dicho, el capitán tripero arrastra tres partidos limpio sin amonestaciones. Antes de Unión, había visto la tarjeta amarilla con San Lorenzo (0-0), Lanús (derrota 1-2 en el Bosque) y San Martín caída 1-0 en San Juan), pero sobrevivió a partidos “pesados” como el intenso Riestra, el Central de Di María y Sarmiento jugándose una final.

También deberá cuidarse de los penales porque este año ya le cobraron cuatro: las manos ante Independiente, Riestra y San Martín, a los que se sumó la infracción en Junín yendo al piso de manera arriesgada.

El plantel tripero entrenó ayer por la mañana en Estancia Chica. El entrenamiento comenzó con tareas físicas en el gimnasio, luego hubo ejercicios con pelota y para terminar con fútbol en espacios reducidos por tiempo en dos canchas y con cuatro grupos de futbolistas.

Maximiliano Zalazar, quien se encuentra recuperándose de una lesión muscular, se movió de manera diferenciada. Orfila recupera ante los cordobeses a Fabricio Corbalán, quien cumplió la fecha de suspensión por la roja ante Rosario Central. De todas maneras, es posible que Juan Pintado conserve su lugar entre los once para el partido del sábado.

Bautista Merlini: "Queremos algo más que salvarnos del descenso"

 

