Qué jugador de Gimnasia deberá cuidarse para jugar el clásico ante Estudiantes

En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
VIDEO. Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Miércoles con clases complicadas en escuelas: protesta y paro de los docentes bonaerenses
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell: se le rieron en la cara
Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
A 130 años del nacimiento de Perón: "Vivirá por siempre en el corazón de los argentinos", dijo Alak
El Gobierno eliminó temporalmente retenciones a exportaciones de acero, aluminio y derivados: el impacto
Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua en La Plata: dos casos que causaron revuelo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es el referente elegido por Alejandro Orfila y el interlocutor con la dirigencia, pero su presencia en el clásico no está asegurada. Gastón Suso viene conviviendo con las cuatro amarillas acumuladas desde el partido con Unión y debe aguantar un partido más si quiere enfrentar el domingo 19 a Estudiantes.
El central llegó a la cuarta amarilla frente a Unión y logró sortear los partidos ante Deportivo Riestra, Rosario Central y Sarmiento sin ver la quinta amonestación por lo que deberá convivir con esa espada de Damocles sobre sí por los próximos 90 minutos ante Talleres.
Incluso, Suso temió la quinta amarilla cuando Pablo Echavarría le cobró el penal en Junín por una imprudencia. El árbitro no lo amonestó y Nelson Insfrán volvió a salvar a Gimnasia, que logró una victoria vital ante el Verde.
Tal lo dicho, el capitán tripero arrastra tres partidos limpio sin amonestaciones. Antes de Unión, había visto la tarjeta amarilla con San Lorenzo (0-0), Lanús (derrota 1-2 en el Bosque) y San Martín caída 1-0 en San Juan), pero sobrevivió a partidos “pesados” como el intenso Riestra, el Central de Di María y Sarmiento jugándose una final.
También deberá cuidarse de los penales porque este año ya le cobraron cuatro: las manos ante Independiente, Riestra y San Martín, a los que se sumó la infracción en Junín yendo al piso de manera arriesgada.
El plantel tripero entrenó ayer por la mañana en Estancia Chica. El entrenamiento comenzó con tareas físicas en el gimnasio, luego hubo ejercicios con pelota y para terminar con fútbol en espacios reducidos por tiempo en dos canchas y con cuatro grupos de futbolistas.
Maximiliano Zalazar, quien se encuentra recuperándose de una lesión muscular, se movió de manera diferenciada. Orfila recupera ante los cordobeses a Fabricio Corbalán, quien cumplió la fecha de suspensión por la roja ante Rosario Central. De todas maneras, es posible que Juan Pintado conserve su lugar entre los once para el partido del sábado.
Gastón Suso, en riesgo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí