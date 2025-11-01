Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fue 3-2 en el parque olímpico

Las Lobas se quedaron con un apasionante clásico y están en semis

1 de Noviembre de 2025 | 04:23
Gimnasia derrotó 3-2 a Estudiantes y avanzó a las semifinales del Torneo Metropolitano femenino de vóley de División de Honor. Las Lobas se adueñaron del segundo duelo de la serie en el Parque Olímpico, con parciales de 25-16, 19-25, 29-27, 18-25 y 15-10. De esta forma, en la próxima instancia chocarán con Boca, que eliminó a San Lorenzo tras quedarse con los dos duelos.

Sin dudas, fue un partido parejo y reñido, donde ambos equipos tuvieron sus momentos. Gimnasia se adueñó de un primer set a pura efectividad, por 25-16, pero Estudiantes reaccionó en el segundo y lo terminó ganando 25-19. El tercer set fue bastante reñido y para el infarto, donde Gimnasia se mostró con mejor bloqueo y terminó ganando 29-27. Sin embargo, ese envión no lo pudo aprovechar, ya que las Pinchas tuvieron una gran reacción y con mucha firmeza, lo ganaron 25-18 para ir a un tie-break. Sin embargo, Gimnasia logró mayor eficacia y más allá de que el set fue reñido, lo sacó adelante y se lo quedó 15-10, para lograr el pasaje a las semifinales y liquidar la serie por 2-0.

PERDIÓ BANCO PROVINCIA

Banco Provincia cayó 3-1 ante Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM) como visitante y deberá disputar un tercer encuentro para buscar las semifinales del Metropolitano. Los parciales del encuentro fueron 25-22, 25-17, 24-26 y 25-20. El martes, a partir de las 21:30, jugará el tercer encuentro en el Parque Olímpico. Espera Ferro en semis.

 

