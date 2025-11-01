Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Hay cinco detenidos, todos ellos de la famosa “Banda del Millón”

Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa

María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años, fue asesinada salvajemente durante un robo en su domicilio

Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa

Contaban con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana

1 de Noviembre de 2025 | 03:41
María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, fue asesinada de manera salvaje durante un robo ocurrido en su vivienda de la calle General Justo José de Urquiza al 1100, en Acassuso, partido de San Isidro. Su cuerpo fue hallado el miércoles por su sobrina, quien relató que la mujer estaba atada de pies y manos, con múltiples hematomas y manchas de sangre producto de los golpes. Por el hecho hay cinco detenidos, todos vinculados a La Banda del Millón, un grupo delictivo dedicado a entraderas y robos en la zona norte del Conurbano, ya bajo investigación.

Según el relato de Marina, sobrina de la víctima, los delincuentes ingresaron a la casa tras saltar la reja y abrir una persiana trasera. “Era la noche, estaba en pijama. Entraron a robar, creemos que el sábado. Mientras robaban, la ataron de pies y manos y la golpearon. Veía sangre, una cosa espantosa. No se llevaron nada porque no había nada de valor”, dijo la mujer, visiblemente conmocionada. Las aberturas de la vivienda estaban forzadas y los ambientes en profundo desorden. La jubilada, activa según su familia, vivía sola.

El fiscal Patricio Ferrari calificó el hecho como homicidio criminis causa en ocasión de robo, tras constatar los signos de violencia y la mecánica del crimen. Las primeras pericias revelaron múltiples hematomas, mientras que la investigación apuntó a que al menos dos de los detenidos participaron activamente en el homicidio, infligiendo los golpes que provocaron la muerte de Rodríguez Iturriaga.

El operativo que permitió la detención de los sospechosos se realizó en Tigre, durante otro intento de robo, y contó con la coordinación de la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez y la Policía Bonaerense. Entre los arrestados figuran Miguel Vieira (47) y Julio Emiliano (20), principales acusados del homicidio, y Matías Maturro, Thiago Conzo y Agustín Gómez, de entre 20 y 26 años. Se secuestraron teléfonos, pasamontañas, guantes y un Fiat Palio, vehículo que habrían usado para movilizarse hasta la casa de la víctima.

Las investigaciones también revelaron la existencia de una pintada vinculada al grupo delictivo que decía: “Ni armas ni rencores”, reforzando la relación de los detenidos con La Banda del Millón. Los pesquisas indican que el grupo contaba con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes señalaban domicilios y mantenían comunicación con los autores materiales.

 

