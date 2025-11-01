Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Siete diputados del pro se pasan a la libertad avanza

El bullrichismo se prepara para romper con el PRO

El bullrichismo se prepara para romper con el PRO

El bullrichismo se prepara para romper con el PRO
1 de Noviembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) se reconfigura después de la victoria electoral del domingo último, y los legisladores del PRO que responden a la ministra de Seguridad, patricia Bullrich (7) se preparan para incorporarse a la bancada libertaria según informaron ayer fuentes legislativas.

Este desprendimiento ya se venía insinuando durante buena parte del año, pero había quedado pausado para no producir ruidos contraproducentes en las negociaciones del armado electoral entre LLA y el jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

El cabecilla de la rebelión es el diputado nacional Damián Arabia, quien en el último año ya había amagado con armar las valijas junto a un grupo de legisladores del partido, según pudo saber este diario de fuentes del sector.

La convivencia entre las distintas tribus del partido amarillo estuvo sujetada con fórceps todo este tiempo, pero con la victoria electoral de LLA la presión del sector bullrichista, que fue expulsado de la vida partidaria del PRO meses atrás, se volvió insostenible.

Arabia maneja dos hipótesis de ruptura: una sería armar un bloque propio, una suerte de libertarios “Blue”, que estará integrado al interbloque el oficialismo, en el que también confluirá el PRO.

La otra alternativa es directamente ponerse el buzo violeta de LLA, convertirse a “las fuerzas del cielo” sin necesidad de mimetizarse o de hacer una escala previa.

Según especula el diputado bullrichista, con la primera opción del bloque propio podría “arrastrar” a más diputados del PRO que se sienten “maltratados” e incómodos en la convivencia bajo el mismo techo con el macrismo.

Es el caso de, por ejemplo, Sabrina Ajmechet, quien ingresó en el cuarto lugar de la nómina de LLA a quien el ex presidente Mauricio Macri no le dedicó ni una mención.

El líder del PRO ni siquiera apoyó globalmente a La Libertad Avanza y solo se limitó a respaldar a su delfín, Fernando de Andreis, quien ingresó quinto en la lista, por debajo de Ajmechet.

Tampoco Macri verbalizó su apoyo hacia Laura Rodríguez Machado, diputada electa por Córdoba en la lista de LLA.

El ex mandatario había operado muy fuertemente para que ese lugar en la lista recayera en la ex diputada nacional nacida en El Líbano Soher El Sukaria, pero fue poco lo que pudo hacer.

El “ninguneo” de Macri a los diputados vinculados a Bullrich es consistente con la decisión que tomó a fines de agosto cuando echó a Arabia como vicepresidente del partido como castigo por la ligazón del legislador con las posturas libertarias.

Por una cuestión de cálculo electoral, en las semanas previas a la elección del 26 de octubre, la ministra de Seguridad y senadora electa intentó arrimarse a Macri para fidelizar al electorado tradicional del PRO, pero las diferencias no desaparecieron y hasta incluso se acentuaron después de los comicios legislativos del domingo.

 

