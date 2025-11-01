El dólar, estable y cerca del techo de la banda

Las diferentes cotizaciones del dólar cerraron en alza tras la primera semana posterior a las Elecciones Legislativas Generales del domingo pasado. Aunque con escasos movimientos en comparación a los días previos a la votación, el tipo de cambio mayorista —que es el que más miran en el mercado por los grandes volúmenes de operaciones— se acercó al techo de la banda, que ayer marcó 1.496,02 pesos (mientras que el piso está en $935,19).

El resultado de las elecciones dejó al dólar estabilizado cerca del límite superior del régimen cambiario, con una baja cercana al 3%, aunque poco relevante si se la confronta con el impactante ascenso de acciones y bonos, del orden del 50% y el 30% en dólares desde el viernes 24 de octubre (ver abajo).

Con este marco, las expectativas siguen pendientes de que el Banco Central (BCRA) mantenga la actual política cambiaria de bandas en los próximos días.

Las cotizaciones

El dólar blue cerró ayer en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, lo que representa una baja de 0,7% respecto del cierre del jueves. Con esta variación, la brecha entre el tipo de cambio informal y el oficial minorista se ubicó en torno al 2%.

El dólar oficial llegó —al término de la última rueda— a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización del Banco Nación, con una suba de $10 en la jornada.

En los bancos privados, el promedio del tipo de cambio minorista osciló entre $1.470 y $1.480 para la venta, con la mayor cotización registrada en $1.480.

Durante la primera semana posterior a la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, el mercado cambiario se mantuvo con escasa volatilidad. Así fue como, comienzos de la semana, el dólar oficial llegó a cotizar por debajo de los $1.400, pero recuperó terreno hasta consolidarse en el rango de $1.460 a $1.470. Con el cierre de la jornada de ayer, la suba semanal fue de 0,7%.

Con US$ 316,4 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5%, a $1.445 para la venta, para quedar a 51,02 pesos o 3,5% de la banda superior del régimen cambiario, en los 1.496,02 pesos.

Los operadores señalaron que el mercado mantuvo un bajo nivel de operaciones y que el Banco Central no registró intervenciones significativas.

En el mercado financiero, el dólar MEP avanzó 1% y cerró en $1.489,59, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,9% hasta los $1.504,86. Estas cotizaciones, que surgen de la compra y venta de bonos en pesos y dólares, reflejaron leves movimientos en línea con la estabilidad del resto de los tipos de cambio.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en 40.495 millones de dólares, según datos oficiales. Durante la semana no se registraron variaciones significativas, en un contexto de escasa demanda de divisas por parte del sector importador y un ritmo de liquidación de exportaciones estable.