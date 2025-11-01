Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En el cierre de la primera semana post elecciones legislativas

El dólar, estable y cerca del techo de la banda

Cerró la semana en alza. Las expectativas, puestas en el esquema cambiario

El dólar, estable y cerca del techo de la banda
1 de Noviembre de 2025 | 03:12
Edición impresa

Las diferentes cotizaciones del dólar cerraron en alza tras la primera semana posterior a las Elecciones Legislativas Generales del domingo pasado. Aunque con escasos movimientos en comparación a los días previos a la votación, el tipo de cambio mayorista —que es el que más miran en el mercado por los grandes volúmenes de operaciones— se acercó al techo de la banda, que ayer marcó 1.496,02 pesos (mientras que el piso está en $935,19).

El resultado de las elecciones dejó al dólar estabilizado cerca del límite superior del régimen cambiario, con una baja cercana al 3%, aunque poco relevante si se la confronta con el impactante ascenso de acciones y bonos, del orden del 50% y el 30% en dólares desde el viernes 24 de octubre (ver abajo).

Con este marco, las expectativas siguen pendientes de que el Banco Central (BCRA) mantenga la actual política cambiaria de bandas en los próximos días.

Las cotizaciones

El dólar blue cerró ayer en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, lo que representa una baja de 0,7% respecto del cierre del jueves. Con esta variación, la brecha entre el tipo de cambio informal y el oficial minorista se ubicó en torno al 2%.

El dólar oficial llegó —al término de la última rueda— a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización del Banco Nación, con una suba de $10 en la jornada.

En los bancos privados, el promedio del tipo de cambio minorista osciló entre $1.470 y $1.480 para la venta, con la mayor cotización registrada en $1.480.

LE PUEDE INTERESAR

Revive la guerra fría del peronismo

LE PUEDE INTERESAR

El bullrichismo se prepara para romper con el PRO

Durante la primera semana posterior a la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, el mercado cambiario se mantuvo con escasa volatilidad. Así fue como, comienzos de la semana, el dólar oficial llegó a cotizar por debajo de los $1.400, pero recuperó terreno hasta consolidarse en el rango de $1.460 a $1.470. Con el cierre de la jornada de ayer, la suba semanal fue de 0,7%.

Con US$ 316,4 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5%, a $1.445 para la venta, para quedar a 51,02 pesos o 3,5% de la banda superior del régimen cambiario, en los 1.496,02 pesos.

Los operadores señalaron que el mercado mantuvo un bajo nivel de operaciones y que el Banco Central no registró intervenciones significativas.

En el mercado financiero, el dólar MEP avanzó 1% y cerró en $1.489,59, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,9% hasta los $1.504,86. Estas cotizaciones, que surgen de la compra y venta de bonos en pesos y dólares, reflejaron leves movimientos en línea con la estabilidad del resto de los tipos de cambio.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en 40.495 millones de dólares, según datos oficiales. Durante la semana no se registraron variaciones significativas, en un contexto de escasa demanda de divisas por parte del sector importador y un ritmo de liquidación de exportaciones estable.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
Últimas noticias de Política y Economía

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

En medio de los cambios, Milei se reunió con Macri
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda
Policiales
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa
Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63
Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla