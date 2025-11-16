Colapinto puso quinta y pidió a fondo por el regreso del GP de Argentina

Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
El piloto argentino, ya confirmado para 2026, aprovechó su nuevo estatus para reclamar el retorno de la máxima al país
Escuchar esta nota
A una semana de haber recibido la noticia que esperaba desde hace meses, Franco Colapinto ya empezó a utilizar su flamante condición de piloto confirmado de Fórmula 1 para 2026. Con el anuncio oficial de Alpine, que lo situó como compañero del francés Pierre Gasly para la próxima temporada, el argentino dejó atrás la incertidumbre y abrió otra puerta: la del reclamo para que la F1 vuelva a la Argentina.
En diálogo con Motorsport desde Brasil, Colapinto expresó un deseo que, según admite, lo acompaña desde que empezó a competir. “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y hacerlo con toda la gente alentándome ahí. La Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión”, afirmó, dejando en claro que el impulso emocional que generaría un GP local puede convertirse también en un fuerte argumento comercial para la categoría.
El pedido de Colapinto llega en un momento clave. El Autódromo Juan y Óscar Gálvez atraviesa un proceso de modernización destinado inicialmente a recibir al MotoGP en 2027, pero detrás del proyecto hay una segunda fase pensada específicamente para postular al circuito de Buenos Aires como sede futura de la Fórmula 1. La obra está a cargo del reconocido ingeniero Hermann Tilke, responsable de varios trazados del calendario actual.
Sin embargo, Franco también dejó una crítica: y BCGAg no está conforme con el diseño propuesto en los renders del “Nuevo Gálvez”. “Vi un par de fotos de los cambios. Mucho no me gusta porque conozco el Gálvez histórico. Parece más un circuito de motos que de fórmula”, señaló. Aun así, fue categórico al subrayar que lo prioritario es el regreso de la máxima: “Mientras vuelva la Fórmula 1 a Argentina, no importa en qué pista corramos”.
Tilke, por su parte, explicó tiempo atrás que el proyecto contempla dos etapas. “La Fase 1 es para MotoGP y la Fase 2, con modificaciones específicas en dos curvas, está pensada para Fórmula 1”, dijo en declaraciones a ESPN. El ingeniero remarcó que la ampliación proyectada - que incluye una horquilla más profunda y cambios en el sector interno - permitiría adaptar el trazado a los estándares actuales de la categoría.
Aunque todavía no hay definiciones oficiales sobre la candidatura argentina, el empuje de Franco Colapinto, sumado al avance de las obras y al renovado interés regional por la F1, vuelve a poner el tema en agenda. Y con un piloto local finalmente asegurado en la grilla, el sueño del Gran Premio de Argentina parece haber recuperado combustible.
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Se juega todo: el Pincha busca el pase
