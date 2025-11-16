Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
Tras la tormenta, vecinos de La Plata siguen sin luz: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Carne “al horno”: fuerte suba y se viene otro aumento para las Fiestas
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Chile elige presidente: el miedo, la esperanza y el hartazgo
Entre la concentración y la desigualdad: las brechas previsionales en el Gran La Plata
Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este domingo 16 de noviembre
Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”
“Yiya”: así es la ficción sobre Murano, la “envenenadora de Monserrat”
Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita
Boca busca asegurarse el primer puesto de la Zona A ante un ambicioso Tigre
La clase media argentina tambalea hace décadas al ritmo de la economía
Crédito privado como motor del 2026 si hay una demanda solvente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata anunció la apertura de inscripciones para el Plan FinEs 2026, una propuesta educativa destinada a personas mayores de 18 años que hayan interrumpido sus estudios secundarios hace más de un año.
El FinEs permite retomar la escuela y obtener un título oficial, con validez nacional y de forma totalmente gratuita. Está orientado a quienes no pudieron finalizar sus estudios en el sistema educativo formal y buscan completar su trayecto académico.
Las inscripciones se llevarán adelante del 17 al 20 de noviembre, en la sede social del club ubicada en calle 4 entre 51 y 53, en el horario de 14 a 18 horas.
Fotocopia de DNI (ambas caras)
Constancia de estudios o analítico incompleto (se solicita en la escuela de origen)
Partida de nacimiento
Constancia de CUIL (si no figura en el DNI, se puede obtener desde la web de ANSES)
Teléfono de contacto
Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía mail a: fines@gimnasia.org.ar
En la difusión gráfica se destaca la imagen de un grupo de personas egresadas, con diplomas en mano, celebrando haber finalizado sus estudios a través del programa, bajo una bandera que dice “Egresados 2025 – Gimnasia es Pueblo”, reforzando el espíritu inclusivo de la iniciativa.
El llamado busca acompañar a quienes quieran cerrar una etapa educativa pendiente, con el respaldo institucional del club y el alcance oficial del programa FinEs.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí