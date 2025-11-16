Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita

Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita
16 de Noviembre de 2025 | 08:33

Escuchar esta nota

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata anunció la apertura de inscripciones para el Plan FinEs 2026, una propuesta educativa destinada a personas mayores de 18 años que hayan interrumpido sus estudios secundarios hace más de un año.

El FinEs permite retomar la escuela y obtener un título oficial, con validez nacional y de forma totalmente gratuita. Está orientado a quienes no pudieron finalizar sus estudios en el sistema educativo formal y buscan completar su trayecto académico.

Las inscripciones se llevarán adelante del 17 al 20 de noviembre, en la sede social del club ubicada en calle 4 entre 51 y 53, en el horario de 14 a 18 horas.

Documentación requerida:

  • Fotocopia de DNI (ambas caras)

  • Constancia de estudios o analítico incompleto (se solicita en la escuela de origen)

  • Partida de nacimiento

  • Constancia de CUIL (si no figura en el DNI, se puede obtener desde la web de ANSES)

  • Teléfono de contacto

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía mail a: fines@gimnasia.org.ar

En la difusión gráfica se destaca la imagen de un grupo de personas egresadas, con diplomas en mano, celebrando haber finalizado sus estudios a través del programa, bajo una bandera que dice “Egresados 2025 – Gimnasia es Pueblo”, reforzando el espíritu inclusivo de la iniciativa.

El llamado busca acompañar a quienes quieran cerrar una etapa educativa pendiente, con el respaldo institucional del club y el alcance oficial del programa FinEs.

