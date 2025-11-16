Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata anunció la apertura de inscripciones para el Plan FinEs 2026, una propuesta educativa destinada a personas mayores de 18 años que hayan interrumpido sus estudios secundarios hace más de un año.

El FinEs permite retomar la escuela y obtener un título oficial, con validez nacional y de forma totalmente gratuita. Está orientado a quienes no pudieron finalizar sus estudios en el sistema educativo formal y buscan completar su trayecto académico.

Las inscripciones se llevarán adelante del 17 al 20 de noviembre, en la sede social del club ubicada en calle 4 entre 51 y 53, en el horario de 14 a 18 horas.

Documentación requerida:

Fotocopia de DNI (ambas caras)

Constancia de estudios o analítico incompleto (se solicita en la escuela de origen)

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL (si no figura en el DNI, se puede obtener desde la web de ANSES)

Teléfono de contacto

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía mail a: fines@gimnasia.org.ar

En la difusión gráfica se destaca la imagen de un grupo de personas egresadas, con diplomas en mano, celebrando haber finalizado sus estudios a través del programa, bajo una bandera que dice “Egresados 2025 – Gimnasia es Pueblo”, reforzando el espíritu inclusivo de la iniciativa.

El llamado busca acompañar a quienes quieran cerrar una etapa educativa pendiente, con el respaldo institucional del club y el alcance oficial del programa FinEs.