La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
16 de Noviembre de 2025 | 09:18

Escuchar esta nota

A pesar del día gris y nublado, nada puede opacar la agenda deportiva del domingo, que, con pocos eventos a la vista, nos trae encuentros de peso "pesado".

Con el final del Torneo Clausura a la vuelta de la esquina, muchos equipos de la Liga Profesional de Fútbol se juegan hoy el glorioso y ansiado pase a la siguiente ronda de los "mata - mata" del certamen. Es por eso que la pelota y las emociones comienzan a rodar con dos partidos claves de la zona B a las 17 y continúan paralizando corazones hasta las 20:15 con encuentros de la zona A.

Por su parte, el polideportivo con rugby y moto GP completan la agenda.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 16
17:00: Instituto vs Talleres │ ESPN PREMIUM
17:00: Vélez vs River │ TNT SPORTS
20:15: Estudiantes vs Argentinos │ TNT SPORTS
20:15: Newell’s vs Racing │ TNT SPORTS
20:15: Boca vs Tigre │ ESPN PREMIUM
20:15: Central Córdoba vs Banfield │ ESPN PREMIUM

AMISTOSO INTERNACIONAL DE RUGBY
11:30: Escocia vs Argentina │ ESPN

MOTO GP
13:30: Carrera │ ESPN

Se juega todo: el Pincha busca el pase

Un triunfo lo depositará en los octavos de final

 

