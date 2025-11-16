Conmoción en La Plata: un piloto murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras
Conmoción en La Plata: un piloto murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras
Alejandro Frangioli, tenía 66 años y se descompensó durante la última vuelta de una carrera en el autódromo ‘Roberto Mouras’.
Un trágico episodio ocurrió este sábado en el Autódromo 'Roberto José Mouras', en la zona oeste de La Plata, donde un piloto falleció mientras participaba de una competencia automovilística zonal, denominada Turismo Internacional.
La víctima fue identificada como Alejandro Frangioli, de 66 años, quien se desvaneció mientras transitaba la última vuelta a bordo de un Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista.
Aunque se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico certificó que el deceso se produjo por causas naturales.
En el lugar también se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien relató que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y tomaba medicación.
La policía, por su parte, realizó las actuaciones de rigor y el caso quedó caratulado como yBCGAg 'averiguación de causales de muerte', sin intervención penal dado el cuadro clínico preexistente del fallecido.
Por último, cabe recordar que el piloto, oriundo de Chaco, fue campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, mientras que este año era uno de los animadores de la Clase 2.
