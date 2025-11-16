Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”

La ex primera dama, Fabiola Yañez, rompió el silencio este sábado por la noche en la mesa de Mirtha Legrand y lanzó una serie de explosivas declaraciones contra Alberto Fernández, centradas en la batalla legal por el hijo de ambos, Francisco. Yañez denunció categóricamente: "La intención de Alberto Fernández es quitarme la tenencia de mi hijo".

Según se supo, Yañez afirmó que decidió hablar públicamente porque la situación es "mucho más grave". La ex primera dama denunció que el expresidente "no le quiere dar un techo a su hijo" y que Francisco, de tres años y medio, "nunca tuvo un hogar", ya que "nació en la Quinta de Olivos".

Yañez relató el difícil momento que vivieron en España, adonde se mudaron tras la presidencia. Contó que, si bien Fernández firmó el consentimiento para el colegio, la abandonó abruptamente. "Cuando faltaba un día para que se cumplieran los 90 días, donde nosotros íbamos a estar de forma irregular en España, él se volvió solo y nos dejó ahí".

La ex primera dama criticó que la justicia actuara con "mucha más celeridad" para la revinculación del niño, pero que "no les importó" cuando ella advirtió que Francisco no tendría un techo. Además, sugirió que Fernández utiliza la falta de vivienda del niño en su contra, "como diciendo, ‘No tiene un techo, pero porque no lo tengo, porque está bien lo que se dice de esa cantidad de dinero‘.

Yañez cerró cuestionando al exmandatario: “¿Vos traes un hijo al mundo para que la justicia te tenga que decir, ‘Mira, ¿sabes qué? Ahora le Tienes que dar este porcentaje a tu hijo’?”. A pesar de la situación, remarcó su independencia: "Yo no necesito que me mantengan", y destacó que logró trabajar en España.