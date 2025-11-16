Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”

La ex primera dama estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y acusó a Fernández de querer quitarle la tenencia de Francisco. “Nos dejó solos en España”, reveló.

Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”
16 de Noviembre de 2025 | 09:29

Escuchar esta nota

La ex primera dama, Fabiola Yañez, rompió el silencio este sábado por la noche en la mesa de Mirtha Legrand y lanzó una serie de explosivas declaraciones contra Alberto Fernández, centradas en la batalla legal por el hijo de ambos, Francisco. Yañez denunció categóricamente: "La intención de Alberto Fernández es quitarme la tenencia de mi hijo".

Según se supo, Yañez afirmó que decidió hablar públicamente porque la situación es "mucho más grave". La ex primera dama denunció que el expresidente "no le quiere dar un techo a su hijo" y que Francisco, de tres años y medio, "nunca tuvo un hogar", ya que "nació en la Quinta de Olivos".

Yañez relató el difícil momento que vivieron en España, adonde se mudaron tras la presidencia. Contó que, si bien Fernández firmó el consentimiento para el colegio, la abandonó abruptamente. "Cuando faltaba un día para que se cumplieran los 90 días, donde nosotros íbamos a estar de forma irregular en España, él se volvió solo y nos dejó ahí".

La ex primera dama criticó que la justicia actuara con "mucha más celeridad" para la revinculación del niño, pero que "no les importó" cuando ella advirtió que Francisco no tendría un techo. Además, sugirió que Fernández utiliza la falta de vivienda del niño en su contra, "como diciendo, ‘No tiene un techo, pero porque no lo tengo, porque está bien lo que se dice de esa cantidad de dinero‘.

Yañez cerró cuestionando al exmandatario: “¿Vos traes un hijo al mundo para que la justicia te tenga que decir, ‘Mira, ¿sabes qué? Ahora le Tienes que dar este porcentaje a tu hijo’?”. A pesar de la situación, remarcó su independencia: "Yo no necesito que me mantengan", y destacó que logró trabajar en España.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

Se juega todo: el Pincha busca el pase

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Últimas noticias de Espectáculos

Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica

Oasis en River: definitivamente, sucedió

Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Se juega todo: el Pincha busca el pase
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
Gimnasia busca romper su propio techo de cristal
Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
La Ciudad
Tras la tormenta, vecinos de La Plata siguen sin luz: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este domingo 16 de noviembre
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Policiales
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales
Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla