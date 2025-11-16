Tras la tormenta, vecinos de La Plata siguen sin luz: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

Conmoción en La Plata: un piloto murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras
La fuerte tormenta que atravesó la región durante la madrugada dejó como saldo a cientos de vecinos de La Plata sin servicio eléctrico, generando malestar e incertidumbre en distintos barrios.
Desde anoche, residentes de zonas como el centro de City Bell y sectores de Arturo Seguí permanecen sin suministro, situación que se extendió a otras áreas del casco urbano y localidades aledañas. “Estamos sin luz desde anoche y todavía no tenemos respuestas. Algunos comercios no pudieron abrir y las casas están a oscuras desde hace horas”, relató una vecina de City Bell, en diálogo con este medio.
La caída de postes y árboles fue uno de los principales efectos del temporal, complicando el trabajo de las cuadrillas y extendiendo los tiempos de reparación. En algunos sectores, el corte también afectó líneas telefónicas y el servicio de internet.
En este sentido, una vecina contó: "En 422 entre Camino Belgrano y 31 de Villa Elisa sin luz desde la madrugada. Edelap nunca atienden el teléfono".
"Quiero reclamar sobre el corte de energía en City Bell. Calle 464 e/ 24 y 26. Desde anoche", dijo otra vecina de la zona norte de nuestra región.
"En la calle 516 entre 9 y 10 número 1394, hay un poste a punto de caer y nadie se hace cargo hay tantos cables que no se sabe a quien le corresponde venir con urgencia para evitar un accidente", detalló una frentista de Ringuelet.
Las cuadrillas trabajan en distintos puntos de la ciudad, aunque no hay un cronograma oficial de normalización del servicio. Mientras tanto, vecinos denuncian falta de información y demoras en las respuestas.
Por último, la tormenta, que llegó con lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, cedió con el correr de la mañana, pero el impacto en la infraestructura eléctrica volvió a exponer la fragilidad del sistema ante eventos climáticos de esta magnitud.
