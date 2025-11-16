Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno

El jefe comunal y el ministro bonaerense visitaron la muestra en Plaza Moreno y pusieron en valor el trabajo de los productores florícolas de la región.

Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
16 de Noviembre de 2025 | 12:38

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezaron una recorrida por la nueva edición de La Plata en Flor, que comenzó el viernes en Plaza Moreno y continuará este domingo con actividades abiertas al público. 

“La gente está muy feliz con esta fiesta. Quiero agradecerle al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Rodríguez por hacer posible este tipo de iniciativas”, destacó Alak, acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa.

En ese sentido, agregó: “La Plata es la máxima productora argentina de flores de corte, con más de 500 productores, esta fiesta es también un reconocimiento a ellos”; y concluyó: “Nuestro compromiso es seguir acompañándolos para que este sector crezca, genere trabajo y siga siendo un orgullo para la provincia y el país”.

Por su parte, Rodríguez afirmó: “Esta feria es un enorme acierto porque pone en valor que acá en La Plata hay productores florícolas y desde el Gobierno de la Provincia sentimos una enorme satisfacción por estar acompañando esta iniciativa”.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron stands con arreglos florales que rendían homenaje a distintos espacios de la ciudad, como la Catedral, la Estación de Trenes y la República de los Niños, entre otros.

LE PUEDE INTERESAR

Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Explosiones y maniobras temerarias: la caravana de motos de La Plata hizo un polémico evento en Isla Maciel

También pudieron conocer diversas plantas y flores de múltiples especies, disfrutar de espectáculos de artistas locales y degustar platos variados en un corredor gastronómico especialmente montado para la ocasión. 

Impulsada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, la propuesta forma parte de las políticas municipales orientadas a acompañar a los sectores productivos, dinamizar la economía local y fomentar el turismo en la capital bonaerense.

Por otra parte, Alak y Rodríguez entregaron plantines a 27 proyectos comunitarios del distrito como parte del Programa Huerta Urbana Bonaerense, una iniciativa que busca ampliar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos frescos mediante huertas familiares y comunitarias basadas en prácticas agroecológicas.

LA PLATA, CAPITAL PROVINCIAL DE LA FLOR

Cabe recordar que La Plata fue reconocida en 2012 como Capital Provincial de la Flor, una distinción que refleja el peso histórico y económico de la actividad. Tras una interrupción de diez años, el festival regresó al calendario en 2024 con amplio respaldo del público y hoy se consolida como una cita anual que convoca a productores, emprendedores y visitantes.

Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de 500 productores florícolas, principalmente dedicados a las flores de corte, lo que la posiciona como uno de los polos productivos más importantes del país en este sector estratégico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

Se juega todo: el Pincha busca el pase

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

La paradoja inmobiliaria que altera la inversión en el pozo

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
Últimas noticias de La Ciudad

Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

Explosiones y maniobras temerarias: la caravana de motos de La Plata hizo un polémico evento en Isla Maciel

Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita

Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Peces Raros: un regreso hipnótico a casa en el marco de Noches Capitales
Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian: la inesperada reunión que encendió las redes
Oasis en River: definitivamente, sucedió
Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Deportes
Colapinto puso quinta a fondo por el regreso del GP de Argentina
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Se juega todo: el Pincha busca el pase
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
Policiales
Explosiones y maniobras temerarias: la caravana de motos de La Plata hizo un polémico evento en Isla Maciel
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla