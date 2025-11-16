Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezaron una recorrida por la nueva edición de La Plata en Flor, que comenzó el viernes en Plaza Moreno y continuará este domingo con actividades abiertas al público.

“La gente está muy feliz con esta fiesta. Quiero agradecerle al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Rodríguez por hacer posible este tipo de iniciativas”, destacó Alak, acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa.

En ese sentido, agregó: “La Plata es la máxima productora argentina de flores de corte, con más de 500 productores, esta fiesta es también un reconocimiento a ellos”; y concluyó: “Nuestro compromiso es seguir acompañándolos para que este sector crezca, genere trabajo y siga siendo un orgullo para la provincia y el país”.

Por su parte, Rodríguez afirmó: “Esta feria es un enorme acierto porque pone en valor que acá en La Plata hay productores florícolas y desde el Gobierno de la Provincia sentimos una enorme satisfacción por estar acompañando esta iniciativa”.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron stands con arreglos florales que rendían homenaje a distintos espacios de la ciudad, como la Catedral, la Estación de Trenes y la República de los Niños, entre otros.

También pudieron conocer diversas plantas y flores de múltiples especies, disfrutar de espectáculos de artistas locales y degustar platos variados en un corredor gastronómico especialmente montado para la ocasión.

Impulsada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, la propuesta forma parte de las políticas municipales orientadas a acompañar a los sectores productivos, dinamizar la economía local y fomentar el turismo en la capital bonaerense.

Por otra parte, Alak y Rodríguez entregaron plantines a 27 proyectos comunitarios del distrito como parte del Programa Huerta Urbana Bonaerense, una iniciativa que busca ampliar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos frescos mediante huertas familiares y comunitarias basadas en prácticas agroecológicas.

LA PLATA, CAPITAL PROVINCIAL DE LA FLOR

Cabe recordar que La Plata fue reconocida en 2012 como Capital Provincial de la Flor, una distinción que refleja el peso histórico y económico de la actividad. Tras una interrupción de diez años, el festival regresó al calendario en 2024 con amplio respaldo del público y hoy se consolida como una cita anual que convoca a productores, emprendedores y visitantes.

Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de 500 productores florícolas, principalmente dedicados a las flores de corte, lo que la posiciona como uno de los polos productivos más importantes del país en este sector estratégico.