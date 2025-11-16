Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Otra vez la caravana de motos generó caos, ruidos molestos y un polémico evento en la Isla Maciel

Otra vez la caravana de motos generó caos, ruidos molestos y un polémico evento en la Isla Maciel
16 de Noviembre de 2025 | 12:00

Escuchar esta nota

Durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, una nueva caravana de motos volvió a generar preocupación en La Plata, Berisso y Ensenada. A los ruidos ensordecedores, las maniobras peligrosas y el caos vehicular que se repitieron en distintos puntos del casco urbano y ciudades vecinas, ahora se suma un dato más: la tradicional agrupación de motos habría realizado un encuentro en Isla Maciel, supuestamente con permisos oficiales.

Según relataron vecinos a EL DIA, el grupo de motociclistas circuló por avenida 122 y 43 en dirección a la Autopista La Plata–Buenos Aires, haciendo estallar caños de escape modificados y realizando maniobras imprudentes, lo que generó un fuerte malestar por los ruidos en plena madrugada. Las mismas escenas se repitieron en Ensenada y Berisso, donde también se detectaron motos sin casco, sin patente, en contramano o a alta velocidad.

En redes sociales, los residentes denunciaron que muchos de los que participaron de estas caravanas no solo evaden controles, sino que además exhiben motos de origen dudoso, algunas presuntamente robadas.

A esto se sumó el evento que tuvo lugar en Isla Maciel, donde centenares de motos se agruparon en un encuentro que, según trascendió, contaría con una habilitación. Sin embargo, el desarrollo fue similar al de las caravanas urbanas: explosiones de escapes, fuegos artificiales, aceleradas y maniobras peligrosas.

“El ruido era insoportable. Además, se veían motos reventando motores, haciendo cortes, tirando cohetes. ¿Quién controla eso?”, expresó un vecino que vive cerca del lugar.

LE PUEDE INTERESAR

Tras la tormenta, vecinos de La Plata siguen sin luz: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita

Las autoridades reconocen que las caravanas suelen organizarse a través de convocatorias en redes sociales, lo que dificulta interceptarlas antes de que se desplacen por la vía pública. Por eso, las organizaciones barriales insisten en reforzar controles en accesos principales, rutas y puntos estratégicos.

Con episodios que se repiten fin de semana tras fin de semana, los vecinos reclaman medidas urgentes: más presencia policial, secuestro de vehículos en infracción y controles que no queden en simples operativos esporádicos. “No puede ser que todo quede en la nada mientras el descontrol crece”, resumió un residente de 122 y 66.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

Se juega todo: el Pincha busca el pase

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La paradoja inmobiliaria que altera la inversión en el pozo

Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
Últimas noticias de La Ciudad

Tras la tormenta, vecinos de La Plata siguen sin luz: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

Gimnasia abre la inscripción al Plan FinEs 2026: quiénes pueden anotarse y qué documentación se necesita

Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este domingo 16 de noviembre
Deportes
Colapinto puso quinta a fondo por el regreso del GP de Argentina
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Se juega todo: el Pincha busca el pase
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
Policiales
Otra vez la caravana de motos generó caos, ruidos molestos y un polémico evento en la Isla Maciel
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales
Espectáculos
Peces Raros: un regreso hipnótico a casa en el marco de Noches Capitales
Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian: la inesperada reunión que encendió las redes
Oasis en River: definitivamente, sucedió
Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla