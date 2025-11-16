Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral

La Municipalidad de La Plata informó que, por razones climáticas, la Misa Criolla y el espectáculo coral previstos para este domingo se desarrollarán desde las 17.30 horas dentro del templo de la Catedral.

La propuesta se enmarca en la primera edición de la Semana de la Música, iniciativa municipal que comenzó ayer y se extenderá hasta el sábado 22 de noviembre en espacios emblemáticos de la capital bonaerense.

Cabe destacar que la Semana de la Música incluirá actividades culturales gratuitas en otros puntos emblemáticos de La Plata, como el Hipódromo, Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, Meridiano V y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.