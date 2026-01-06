Vacaciones 2026: ¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?

En La Plata, ya está confirmado que con el inicio de 2026 el acceso a la República de los Niños dejará de ser gratuito luego de casi una década. Según lo dispuesto, se deberá abonar una entrada de $2.000, mientras que el estacionamiento interno tendrá un costo de $10.000. Sin embargo, aunque estas medidas fueron aprobadas oficialmente a fines de octubre pasado, en lo que va de enero -en medio de las vacaciones de verano- no fueron puestas en vigencia.

Otra de las novedades relevantes para este año en el emblemático predio de Gonnet es que el Domo vuelve a ser de acceso libre y gratuito. Tras la finalización de su concesión privada, el espacio retorna a la gestión pública, permitiendo el uso recreativo sin costos adicionales.

Con el comienzo del nuevo calendario, se espera que las nuevas medidas tarifarias -que incluyen la actualización de los precios de todos los atractivos internos-comiencen a regir próximamente. Mientras tanto, según pudo corroborar este medio tras consultas de vecinos que concurren habitualmente a "La Repu", en lo que va de enero la modalidad de ingreso se mantiene sin cambios: por el momento, no se está aplicando el cobro de entrada ni el de estacionamiento.

Los precios que se vienen

La Ordenanza Impositiva 2026 (artículo 42°, título XXII, “Tasa por servicios varios”) es el documento que fija los nuevos montos que entrarán en vigencia para el esparcimiento en el predio de Camino General Belgrano y 501:

Acceso peatonal: $2.000 por persona.

Estacionamiento: $10.000 por vehículo.

Tren del paseo: $5.000 por persona.

Barco en el lago: $5.000 por persona.

El Domo, gratuito

Respecto al destino del Domo, la caducidad del contrato comercial permitió que la comunidad recupere el uso cotidiano del lugar. Este sector, valorado históricamente por los vecinos para la práctica de patín artístico y diversas disciplinas deportivas, vuelve a estar disponible de manera libre. Esto permitirá que las actividades recreativas se desarrollen nuevamente de forma gratuita, sin las restricciones propias de una explotación privada.

La estructura había permanecido bajo control de una firma particular desde septiembre hasta finales del año pasado. Durante ese lapso, el recinto funcionó exclusivamente como sede de eventos arancelados, que incluyeron desde funciones circenses y exhibiciones de acrobacia hasta conciertos y festivales infantiles. Sin embargo, al expirar el acuerdo, la tutela del inmueble regresó oficialmente a la órbita de la administración municipal.

Este cambio de rumbo se produce en un clima de controversia respecto al manejo de los espacios comunes. Actualmente, la gestión del intendente Julio Alak analiza otras iniciativas que han despertado malestar en sectores de la opinión pública, tales como el enrejado perimetral del Paseo del Bosque, medidas que hoy se encuentran en el centro del debate político local.