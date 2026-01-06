Choque entre un micro escolar y un auto, que terminó incrustado en una pizzería porteña

Dos personas resultaron heridas tras un choque en el barrio porteño de Parque Avellaneda, colisión ocurrida entre un auto y un transporte de pasajeros escolar, en la intersección de las avenidas Olivera y Juan Bautista Alberdi.

El vehículo particular se encontraba habitado por tres personas mayores de edad, dos mujeres y un hombre. Si bien, en versiones televisivas se habló de un joven de 29 años, chofer de una aplicación, la versión oficial indica que el auto era conducido por una de las mujeres que fue inmovilizada y trasladada por el SAME al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismo.

Sin embargo, el rodado particular, a causa del impacto, se incrustó en una pizzería ubicada en la Avenida Juan Bautista Alberdi al 4300.

Mientras que en el local no se encontraron personas lastimadas, se debieron retirar los vidrios que se rompieron por el choque. Asimismo, el micro escolar se encontraba sin pasajeros en el momento del accidente.