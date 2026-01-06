Buscan a "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que desapareció hace dos días

Desde hace dos días, los integrantes del Cuartel de Bomberos de La Plata iniciaron una intensa búsqueda para encontrar a su querido perro, conocido como Negro, quien lleva alrededor de una década acompañando a los bomberos en sus actividades diarias y conviviendo con ellos en la sede ubicada en el corazón del Paseo del Bosque platense. "Se nos perdió el perrito del cuartel; responde al nombre de "Negro". Es tamaño mediano. ¡Se agradece la difusion!", expresaron.

El animal, un mestizo de tamaño mediano y pelaje completamente negro, no fue visto desde hace dos días, lo que generó preocupación entre los efectivos, ya que no es habitual que se aleje del cuartel. Por eso, decidieron difundir su búsqueda con la esperanza de que algún vecino pueda aportar información que permita dar con su paradero.

Según indicaron, hubo versiones de avistamientos de perros muy parecidos pero hasta el momento las recorridas no han arrojado resultados positivos. Destacaron además que Negro no suele dejarse acercar fácilmente por personas que no conoce, por lo que cualquier dato sobre dónde podría estar es clave para poder recuperarlo con seguridad

Quienes tengan información sobre el perro pueden comunicarse directamente con el Cuartel de Bomberos de La Plata al 421-4231736.