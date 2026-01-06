La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Tras detectar picadas y maniobras temerarias en La Olla, la Policía y el Municipio activaron un operativo que derivó en 8 personas detenidas y vehículos secuestrados
En la frontera norte de Pinamar, entre gazebos, reposeras y familias que buscan refugio del sol, los cuatriciclos y UTV irrumpen cada verano como parte de una escena ya conocida. Surgen repentinamete de entre los médanos, pasan junto a gente a gran velocidad e improvisan picadas convirtiendo sectores de arena blanda en una pista informal. Para muchos, es parte del atractivo del lugar. Para otros, una fuente permanente de riesgo.
La zona de La Olla concentra como pocas esta tensión. Allí, donde el acceso exige tracción 4x4 y la sensación de aislamiento es parte del encanto, conviven dos usos del mismo espacio: el recreativo y el motorizado. Durante las horas pico, la circulación se vuelve intensa. Camionetas, cuatriciclos y utilitarios todo terreno se mezclan con peatones, chicos que corren por la arena y personas que cargan bolsos o conservadoras. El mayor problema aparece en los ingresos y salidas, cuando algunos conductores aceleran sin advertir a quienes caminan.
Este fin de semana la situación volvió a ganar visibilidad cuando, tras detectar en La Olla a un grupo de conductores que realizaban picadas, maniobras temerarias y circulaban a alta velocidad, efectivos policiales y agentes de Tránsito del Municipio activaron un operativo especial en el marco del plan “De Sol a Sol”.
El procedimiento -coordinado entre la Jefatura de Policía Comunal, la DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, GAD, GPM, Infantería, Caballería y Comunicaciones- derivó en la aprehensión de ocho personas que conducían camionetas y UTV. La fiscalía dispuso la incautación de los rodados y la notificación de los involucrados por infracción al artículo 193 bis del Código Penal.
Desde el Municipio anticipan que los operativos para poner orden en La Olla se repetirán a lo largo de esta temporada. “Los cuatriciclos y UTVs no cuentan con un régimen propio y quedan alcanzados por la Ley de Tránsito bonaerense, que tenemos previsto que recaigan sobre los infractores”, adelantaron voceros de Pinamar.
Las sanciones pueden ir desde los 90.000 hasta los 1.800.000 pesos, según la falta. Circular sin licencia o documentación, no tener seguro, no usar casco, exceder la velocidad o realizar maniobras peligrosas se consideran infracciones graves. La conducción bajo alcohol o drogas, o la negativa a controles, habilita multas máximas, inhabilitación y secuestro del vehículo.
Para frenar las conductas más riesgosas, este verano se reforzó la vigilancia en La Frontera. La Policía y Tránsito municipal trabajan de manera conjunta y utilizan un dron para detectar picadas y maniobras peligrosas dentro de los médanos. Una vez registrada la patente del infractor desde el dron, el vehículo es detenido al salir del sector.
De esta forma las autoridades de Pinamar buscan evitar este verano que la velocidad y la imprudencia transformen un día de playa en una tragedia a lamentar.
