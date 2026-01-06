El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

El Club Meridiano V° de La Plata resolvió desvincular a Nicolás Rodríguez, empleado del Senado bonaerense que se encuentra detenido y procesado por abuso sexual, luego de que su nombre quedara involucrado en una causa judicial de alto impacto que investiga hechos ocurridos dentro de la Legislatura provincial.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial difundido por la Comisión Directiva de la institución, en el que se fijó una postura institucional frente a la gravedad de la situación.

“El Club Meridiano V° repudia enérgicamente todo hecho de violencia y reafirma su compromiso con los valores de respeto y convivencia”, señala el texto difundido públicamente.

En el mismo comunicado, la entidad informó que “se ha resuelto la desvinculación de Nicolás Rodríguez, jugador del plantel Promocional de Mayores, de todas las actividades del Club”, aclarando que la medida fue adoptada tras conocerse el avance de la causa judicial en su contra.

El caso genera fuerte repercusión debido a que la investigación se centra en presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en el ámbito de la Legislatura bonaerense, donde el acusado se desempeñaba como