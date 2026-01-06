Jair Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sufrió un traumatismo craneoencefálico leve tras padecer una convulsión y caer dentro de la prisión de Brasilia donde cumple condena. Según se informó, el episodio ocurrió mientras dormía y provocó que se golpeara la cabeza contra un mueble de la celda, por lo que debió recibir atención médica.

El incidente se produjo pocos días después de que Bolsonaro fuera dado de alta del hospital DF Star, donde permaneció internado nueve días tras someterse a una cirugía de hernia inguinal bilateral y a un bloqueo del nervio frénico, un procedimiento destinado a controlar crisis persistentes de hipo vinculadas a las secuelas de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

Ante la situación, la defensa del exmandatario solicitó al Supremo Tribunal Federal que acelerara los trámites para su traslado a un hospital, al advertir un “riesgo concreto e inmediato” para su salud. Los abogados señalaron la necesidad urgente de realizar estudios clínicos e imágenes bajo supervisión médica especializada y con custodia policial.

El médico personal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, confirmó al diario O Globo que debía ser trasladado nuevamente al hospital DF Star para una evaluación exhaustiva y remarcó que las caídas representan una preocupación relevante debido a su estado de salud y antecedentes recientes. En la misma línea, la familia del expresidente expresó inquietud por una supuesta demora en la atención inicial. Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario, afirmó que encontró a su padre adolorido, con un hematoma en el rostro y sangrado en los pies tras la caída.