Espectáculos

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

6 de Enero de 2026 | 18:20

Christian Petersen habló por primera vez sobre su estado de salud tras la descompensación que sufrió en el volcán Lanín, ubicado en la provincia de Neuquén, y confirmó que recibió el alta médica. El chef se retiró del Hospital Alemán este martes 6 de enero, tras permanecer semanas internado. 

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), el chef dijo que el equipo médico aún “no sabe” qué fue lo que le sucedió previo a subir el volcán. Además, destacó el rápido accionar de los guías de la excursión: “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”.

“Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó. Sobre las numerosas versiones que circularon sobre lo sucedido, aclaró: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

En la misma línea, admitió no tener el recuerdo exacto: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”. A pesar de las especulaciones sobre lo que le provocó la falla multiorgánica, Petersen dijo no tener la respuesta de lo que le sucedió, pero adelantó que volvería a hablar sobre su situación luego de obtener los resultados de sus últimos estudios médicos.

Deportes
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
Cristian Lema borró todas sus publicaciones vinculadas a Boca
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

