Policiales

Otro violento robo de motochorros: se repiten los ataques en La Plata

6 de Enero de 2026 | 19:23

Escuchar esta nota

 

Un nuevo ataque de motochorros tuvo lugar en avenida 44 y 30, en La Plata. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la secuencia ocurrida este fin de semana que tuvo como víctima a un joven. 

Según se pudo ver en las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió el sábado por la noche cuando el joven se detuvo en la esquina para cruzar la calle. En ese momento, es interceptado por dos motochorros. 

Los asaltantes lo amenazaron y agredieron físicamente, a la vez que lo obligaron a descender del rodado. En ese momento, se produce un forcejeo entre los delincuentes y la víctima que termina con ellos escapando en el rodado. Vecinos de la zona asocian el ataque al violento asalto ocurrido en las últimas horas en 30 y 66. 

Lucha cuerpo a cuerpo en 30 y 66

Un violento episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este lunes, cuando un hombre luchó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar que le robaran su motocicleta, aunque no logró impedir el asalto.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de la mañana en la zona de 30 y 66, en La Plata. Según se observa en el video, la víctima intentó resistirse y forcejeó con los delincuentes, que se movilizaban en otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego.

Los gritos alertaron a un vecino, que salió de su vivienda y comenzó a filmar la escena, registrando el momento en que los asaltantes finalmente se apoderan del rodado y escapan a toda velocidad, dejando al damnificado en estado de shock.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas y los responsables continúan prófugos. La secuencia quedó registrada en imágenes que ya están en poder de los investigadores.


Le tiraron a matar a una mujer 

Un dramático episodio ocurrido esta semana a encender las alarmas en La Plata, cuando una mujer fue atacada a balazos durante un intento de robo mientras circulaba en su auto a pocas cuadras del Parque Saavedra. 

El hecho se registró en inmediaciones de calle 62, entre 15 y 16. Según la denuncia, la víctima conducía un Peugeot 208 cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una moto: vestidos de oscuro, los sospechosos se aproximaron al vehículo y le gritaron “quedate quieta”. 

Casi de inmediato, la conductora escuchó una detonación, lo que la llevó a acelerar para escapar. La persecución continuó durante varias cuadras. De acuerdo al relato, los atacantes siguieron al automóvil desde el lado del acompañante y efectuaron nuevos disparos mientras la mujer intentaba huir. En medio de la fuga, escuchó varias detonaciones más y el estallido de vidrios, hasta que logró perder de vista a los agresores tras llegar a una plaza.

Pirañas en la 520

Por otro lado, y como este diario publicó, un violento robo bajo la modalidad conocida como “modalidad piraña” generó alarma entre vecinos de La Plata, luego de que cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaran y asaltaran a dos personas que volvían de realizar compras en el barrio. 

El hecho ocurrió en la zona de 144 y 520 y, hasta el momento, los responsables continúan prófugos. Según relataron frentistas del barrio, los atacantes actuaron de manera coordinada: rodearon a las víctimas, les bloquearon las vías de escape y las intimidaron en cuestión de segundos, para luego huir rápidamente del lugar. 

La modalidad, cada vez más frecuente, se caracteriza por el accionar en grupo y la sorpresa, lo que reduce al mínimo las posibilidades de defensa. Vecinos de la zona señalaron que los delincuentes suelen reunirse en la esquina de 143 y 520, un punto que, aseguran, ya fue denunciado en reiteradas oportunidades. “Siempre están ahí y nadie hace nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.
 

