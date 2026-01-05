Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN

El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN

5 de Enero de 2026 | 07:40

La Plata tendrá un arranque de semana tranquilo en cuanto al clima ya que el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional indica que para este lunes 5 de enero la temperatura máxima llegará a los 26 grados. De esta forma, el termómetro estará muy lejos de lo que experimentaron los platenses en los últimos días de diciembre cuando la sensación térmica rozó los 40 grados.

Para hoy se anuncia cielo despejado durante toda la jornada, con viento del norte que rotará al noreste. Mientras que el viento apenas soplará a 22 kilómetros por hora.

Cómo sigue el tiempo en La Plata

La temperatura subirá mañana, pero el sol brillará de a ratos. El SMN pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados, mientras que el cielo estará algo a parcialmente nublado, y hacia la tarde mayormente nublado. Incluso a la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El miércoles, en tanto, será otra jornada cubierta por nubes. El termómetro llegará hasta los 28 grados y por la tarde-noche nuevamente se anuncian ráfagas. Para el jueves se espera un descenso de la temperatura: la máxima se ubicará en los 25 grados, con cielo parcial a mayormente nublado.

Por su parte el viernes se mantendrán similares condiciones climáticas y volverá a subir la temperatura recién el domingo, ya que se pronostica una máxima de 26 grados.

