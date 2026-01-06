Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata

Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
6 de Enero de 2026 | 18:51

La polémica en torno al homenaje a Jorge Lanata sumó un nuevo capítulo luego de que Diego Leuco confirmara públicamente que recibió una carta documento enviada por Elba Marcovecchio. El conductor rompió el silencio y dio su versión de los hechos tras el revuelo que se generó en los últimos días.

Todo comenzó cuando Lola y Bárbara Lanata brindaron una entrevista a Leuco en el ciclo Resumido, donde recordaron a su padre en el primer aniversario de su fallecimiento. Durante la charla, ambas hablaron de los últimos días del periodista y se refirieron con dureza a Marcovecchio, su última pareja.

“Siempre hubo problemas. Yo, por lo menos, no tuve relación”, afirmó Bárbara, quien además sostuvo que durante la internación de Lanata las decisiones habrían sido tomadas por la abogada. Días después, el conflicto escaló cuando se conoció que Marcovecchio envió una carta documento al programa y a Leuco.

La información fue revelada por Luis Bremer en A la tarde, donde explicó que el reclamo se debe a “la difusión de imágenes de su propiedad, la que compartía con Jorge Lanata”. Bremer detalló que existiría una medida cautelar vigente que impediría la difusión de ese material y que, según la postura de Marcovecchio, dicha cautelar habría sido violada.

La denuncia alcanza no solo al streaming Resumido y a Diego Leuco, sino también a Puro Show, donde esas imágenes también se emitieron. Por otro lado, el lunes 5 de enero, en el arranque de la temporada de verano de LUZU TV, Leuco decidió aclarar la situación al aire.

“Nos llegó una carta documento, a Resumido y a mi persona, porque había una medida cautelar en vigencia que no permitía mostrar unas imágenes. Claramente nosotros desconocíamos esto y no está disponible para consultar en el Sistema Judicial Nacional”, explicó.

El conductor aseguró que ya intervino su equipo legal: “Nuestros abogados están respondiendo. Insisto, es algo que desconocíamos y es información que, de existir, nos tendría que haber llegado”.

Por último, Leuco remarcó que la respuesta será en un marco de respeto: “Elba, a través de su abogada llamada Guadalupe, nos envió la carta y nosotros vamos a responder en términos de total cordialidad. Ella considera que fue perjudicada con dolo, y para nada fue nuestra intención”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

