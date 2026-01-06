Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
6 de Enero de 2026 | 16:58

Estudiantes comenzará el año deportivo con una particularidad: después de varios años, los hinchas no tendrán “La Noche del León” por cuestiones de agenda. Así lo confirmó el club a través de sus vías oficiales.

Según indicaron desde el Pincha, y como confirmó la AFA, el debut del 2026 será el lunes 19 de enero a las 21.15 por Copa Argentina frente a Ituzaingó en la cancha de Banfield. 

A los cuatro días, el viernes 23 de enero a las 20 hs, visitará a Independiente en Avellaneda por la fecha 1 del Torneo Apertura. Así las cosas, el margen para la organización de eventos quedó sumamente limitado. 

“Por cuestiones de superposición de eventos en el calendario de fútbol, debemos suspender la edición 2026 de la Noche del León. ¡Nos reencontramos pronto!”, confirmaron desde Estudiantes. Esta noticia no fue bien recibida por los hinchas, quienes reclamaron no poder festejar el doble título de 2025 y la presentación de camisetas.

 

