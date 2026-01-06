VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa

Lo que debía ser un descanso familiar tras un año de arduo esfuerzo se transformó en una pesadilla para Manuela Agustina Pulvermann. Al retornar de su viaje a la Costa Atlántica por los festejos de Año Nuevo, la fotógrafa platense descubrió que su vivienda había sido el blanco de un saqueo total. Los asaltantes no solo registraron cada rincón de la propiedad, sino que huyeron con un botín que incluyó desde sus equipos profesionales hasta suministros básicos como alimentos y los materiales escolares de sus hijos.

La víctima volcó su angustia en las redes sociales, donde compartió el dolor de encontrar su hogar vulnerado. "Después de tanto sacrificio, me fui a vivir la experiencia de recibir el año frente al mar. Ahora vuelvo y me encuentro con que me vaciaron la casa", lamentó Manuela a través de una publicación en Facebook, todavía bajo el impacto emocional del hallazgo.

El perjuicio económico es total, ya que los delincuentes se alzaron con los ahorros generados por los eventos cubiertos durante 2025 y el equipamiento técnico indispensable para su oficio. "Estoy devastada; se llevaron mi capital de trabajo y el dinero de todo el año", detalló la damnificada, remarcando que el robo no solo afecta su presente, sino que pone en jaque su capacidad de generar ingresos a futuro.

Lejos de rendirse ante la tragedia, la mujer ya puso en marcha una red de solidaridad para intentar reconstruir su medio de vida. Para recaudar fondos, comenzó a organizar una rifa y a comercializar prepizzas caseras, apelando a la ayuda de la comunidad platense para salir adelante tras el violento episodio. Quienes deseen solidarizarse con su causa pueden contactarla directamente a través del número 2215952755.

