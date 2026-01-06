VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa

Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones
Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones
La detención de Maduro: la ONU criticó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela
Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Luis Cavanagh rompió el silencio: dio su versión, luego de la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Sebastián Villa quiere jugar en River: "Boca es pasado, si me llama Gallardo mañana mismo viajo"
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Reunión oficial en La Plata por la preservación y el mantenimiento de la Catedral
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría
Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Millonaria deuda de Mickey Rourke: lanzó una colecta para salvar su casa
Tremenda noche en MasterChef Celebrity: se conoció al nuevo eliminado, los detalles
Terrible accidente en Arturo Seguí: dos motociclistas con múltiples heridas y un colectivo en la zanja
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
Los números de la suerte del martes 6 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lo que debía ser un descanso familiar tras un año de arduo esfuerzo se transformó en una pesadilla para Manuela Agustina Pulvermann. Al retornar de su viaje a la Costa Atlántica por los festejos de Año Nuevo, la fotógrafa platense descubrió que su vivienda había sido el blanco de un saqueo total. Los asaltantes no solo registraron cada rincón de la propiedad, sino que huyeron con un botín que incluyó desde sus equipos profesionales hasta suministros básicos como alimentos y los materiales escolares de sus hijos.
La víctima volcó su angustia en las redes sociales, donde compartió el dolor de encontrar su hogar vulnerado. "Después de tanto sacrificio, me fui a vivir la experiencia de recibir el año frente al mar. Ahora vuelvo y me encuentro con que me vaciaron la casa", lamentó Manuela a través de una publicación en Facebook, todavía bajo el impacto emocional del hallazgo.
El perjuicio económico es total, ya que los delincuentes se alzaron con los ahorros generados por los eventos cubiertos durante 2025 y el equipamiento técnico indispensable para su oficio. "Estoy devastada; se llevaron mi capital de trabajo y el dinero de todo el año", detalló la damnificada, remarcando que el robo no solo afecta su presente, sino que pone en jaque su capacidad de generar ingresos a futuro.
Lejos de rendirse ante la tragedia, la mujer ya puso en marcha una red de solidaridad para intentar reconstruir su medio de vida. Para recaudar fondos, comenzó a organizar una rifa y a comercializar prepizzas caseras, apelando a la ayuda de la comunidad platense para salir adelante tras el violento episodio. Quienes deseen solidarizarse con su causa pueden contactarla directamente a través del número 2215952755.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí