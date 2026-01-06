Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados

La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
6 de Enero de 2026 | 12:05

Escuchar esta nota

La falta de agua y de luz siguen siendo los reclamos más recurrentes en La Plata. Son varios los barrios que padecen la falta de dos suministros claves, por lo que se multiplican las quejas, sobre todo en medio de un verano que comenzó con altas temperaturas.

Pero además este martes se le suma que en un sector de City Bell no tienen agua por "un corte en el suministro de energía" que dejó "fuera de operación a la perforación de agua ubicada en 24 y 473", indicó Absa en un comunicado.

"Por esa razón se encuentra afectado el servicio de agua en el sector delimitado desde 28 hasta Camino General Belgrano y de calle 467 a 476", indicó la empresa prestataria. Es por eso que solicitó a los usuarios "cuidar las reservas domiciliarias y priorizar el uso del agua para hidratación e higiene personal, hasta la normalización".

En ese marco, una vecina de City Bell contó hoy al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) que en la zona de 461 entre 19 y20 "estamos reclamando por la falta de agua y los cortes de luz desde el domingo". Agregó que "seguimos con un hilo de agua y esta madrugada cortaron otra vez la luz. Es una vergüenza". También contó que Absa "nos dijo que iban hacer más pozos pero no dijeron cuándo ni dónde. Hay edificios por todos lados y siguen construyendo, pero no se invierte en lo básico que es luz y agua". 

En tanto que en Tolosa denunciaron que "en la puerta del departamento de 119 entre 522 bis y 523 se rompió el caño maestro de Absa y no tenemos agua desde el 31 de octubre pasado. Estoy reclamando en forma permanente y lo único que logro es la reiteración del número de reclamo pero no vienen a dar la solución el problema. Además existe el peligro para las personas por el pozo que provocó la rotura que se hizo de la vereda para descubrir la perdida de agua".

Mientras que en la zona de 71 y 155 renovaron los reclamos por la falta de agua. "Estamos cansados de vivir pidiendo que nos garanticen lo mínimo para vivir bien, cuando pagamos los servicios y los impuestos", sostuvo una lectora de EL DIA.

Además, Liliana Aschieri escribió: "Tengo una casa en Punta Lara en el barrio Villa del Plata. Absa informó que el 2 de enero iba a hacer un cambio de caños para llevar más presión a la zona. En consecuencia iba a haber un corte de agua por 30 horas. La realidad es que hasta el día de hoy estamos sin agua". Y agregó: "La empresa no informa cuándo  va a volver el agua y la municipalidad de Ensenada tampoco informa a la población cuándo va a volver el servicio y a qué se debe la demora".

