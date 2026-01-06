Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

Espectáculos

Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven es lo que soy"

6 de Enero de 2026 | 17:25

El rumor de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, que se potenció al aire de MasterChef Celebrity, sumó un nuevo capítulo luego de que la modelo relativizara públicamente el vínculo y el cantante reaccionara con un mensaje contundente en redes sociales.

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Evangelina aseguró que el ida y vuelta con Ian forma parte de la dinámica televisiva y que no existe una relación por fuera del programa. “Somos funcionales al show. Somos compañeros”, sostuvo.

A su vez, la famosa descartó que el coqueteo pueda transformarse en algo real: “No puede pasar del juego a ser algo serio”. Poco después de esas declaraciones, Ian Lucas publicó una imagen suya en el set de MasterChef Celebrity, con Evangelina detrás, acompañada por un texto que muchos interpretaron como una respuesta directa.

“Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento”, escribió. Luego, remató con la frase que encendió las redes: “Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”.

El posteo no pasó inadvertido y fue leído por sus seguidores como un “palito” hacia la modelo, que recientemente confirmó estar soltera tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos.


