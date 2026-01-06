Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”

El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Buscan a "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que desapareció hace dos días
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Detuvieron a un camillero en La Plata por robo a una paciente
La preservación y el mantenimiento de la Catedral de La Plata, en la agenda municipal y provincial
¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"
Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y Cinthia Fernández lo destrozó: "Me das asco"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas
"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El rumor de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, que se potenció al aire de MasterChef Celebrity, sumó un nuevo capítulo luego de que la modelo relativizara públicamente el vínculo y el cantante reaccionara con un mensaje contundente en redes sociales.
En una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Evangelina aseguró que el ida y vuelta con Ian forma parte de la dinámica televisiva y que no existe una relación por fuera del programa. “Somos funcionales al show. Somos compañeros”, sostuvo.
A su vez, la famosa descartó que el coqueteo pueda transformarse en algo real: “No puede pasar del juego a ser algo serio”. Poco después de esas declaraciones, Ian Lucas publicó una imagen suya en el set de MasterChef Celebrity, con Evangelina detrás, acompañada por un texto que muchos interpretaron como una respuesta directa.
“Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento”, escribió. Luego, remató con la frase que encendió las redes: “Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”.
El posteo no pasó inadvertido y fue leído por sus seguidores como un “palito” hacia la modelo, que recientemente confirmó estar soltera tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí