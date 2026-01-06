Ya definida la llave completa de la Copa Argentina 2026 desde diciembre del año pasado, este martes 6 de enero se dieron a conocer cuándo, dónde y cómo se jugarán los primeros cuatro partidos de la fase inicial.

Gimnasia tendrá como rival en 32º de Final a Deportivo Camioneros. Se confirmó que la fecha del partido será el 8 de abril. Resta anunciar la sede y el horario.