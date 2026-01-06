La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios

Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza registran casos de Influenza A. El Gobierno insiste con la vacunación
La Argentina registra nuevos casos de Gripe H3N2, lo que genera preocupación, aunque las autoridades sostienen que la mejor receta es la vacunación para prevenir la circulación y que pacientes tengan cuadras graves, lo que provoca su internación.
El último Boletín Epidemiológico Nacional dado a conocer, al que accedió EL DIA, indica que Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza registran casos de Influenza A (H3N2), dando un total de, hasta el momento, 18 pacientes afectados.
De los 18 casos secuenciados, las autoridades explicaron que nueve correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), ocho al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. Cinco de los casos correspondientes al subclado K se diagnosticaron en personas internadas y cuatro en pacientes ambulatorios. Un dato alentador es que, hasta ahora, no se registraron fallecidos.
De esos nueve, dos cuentan con antecedentes de viaje reciente a Europa, uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego, mientras que los cuatro restantes no refieren haber viajado.
Se reiteran las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas:
- Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.
- Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
- Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.
- Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.
- Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.
- Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).
Qué deben hacer las personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza:
- Mantener las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso.
- En caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).
- Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento del cuadro clínico, y personas pertenecientes a grupos con mayor riesgo de complicaciones.
En tanto, se recomienda que frente a la situación que atraviesa el país, las autoridades recomiendan a los equipos de salud “seguir los lineamientos para la prevención, control y atención clínica de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), así como mantener una vigilancia fortalecida de los distintos componentes de la estrategia de vigilancia de IRAs, en particular”.
Asimismo, señalan la importancia del estudio por subtipificación y la caracterización genética de muestras seleccionadas, con el objetivo de favorecer la detección temprana de cambios en los patrones de circulación viral y la caracterización virológica oportuna.
La vacunación antigripal incorporada al Calendario Nacional de vacunación a partir del año 2011 tiene como objetivo “reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas de la infección por virus influenza en los grupos poblacionales de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad complicada”.
Se recomienda a los equipos de salud mantener la indicación de la vacunación antigripal anual a las personas de los grupos poblacionales que se detallan a continuación, según las recomendaciones nacionales, recordando que su administración en forma oportuna es una medida preventiva sustancial para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con la influenza.
