La Ciudad

Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar

4 de Enero de 2026 | 15:06

La Plata, 6 de enero de 2026 – Este 6 de enero, las calles de Tolosa serán escenario de una nueva edición de la Llamada Colectiva de Candombe, un evento cultural que reúne a comparsas de La Plata, Berisso y Ensenada en un desfile único. A partir de las 18:00, los tocadores y tocadoras de tambores, junto a las bailarinas, comenzarán a congregarse en el cruce de 3 y 528, para dar inicio a una fiesta llena de ritmos, danza y tradición.

La Llamada Colectiva de Candombe se distingue de otros desfiles típicos por su modalidad de "rejunte". En lugar de que cada comparsa desfile por separado con sus trajes característicos, en esta ocasión, los integrantes de las agrupaciones saldrán juntos, tocando y bailando al mismo tiempo, creando una atmósfera única de unidad y celebración.

A lo largo del recorrido, que irá desde 3 y 528 hasta la plaza ubicada en 1 y 530, los participantes y espectadores podrán disfrutar de una verdadera explosión de música y danza, que rememora las raíces africanas del candombe y su significado cultural.

Una tradición que crece en La Plata

La Llamada Colectiva de Candombe en Tolosa se realiza desde hace aproximadamente cinco años, en una jornada que coincide con la tradicional Llamada de San Baltasar que tiene lugar en Uruguay el 6 de enero. En Montevideo, esta festividad honra al rey mago moreno, Baltasar, y es una de las celebraciones más importantes del carnaval uruguayo.

En La Plata, este evento ha ido ganando protagonismo en los últimos años, acercando a los habitantes de la región al espíritu del candombe, un ritmo ancestral que nació en las comunidades afrodescendientes de Uruguay y que hoy día se celebra con gran fervor en todo el continente.

El Candombe: una tradición cultural de raíces profundas

El candombe, que tiene su origen en las comunidades afrodescendientes de Uruguay, es mucho más que un estilo musical. Representa una forma de expresión cultural y social que remonta sus orígenes a principios del siglo XIX, y es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su historia está fuertemente vinculada a la resistencia y la lucha de los pueblos africanos traídos a América, y su música y danza siguen siendo un símbolo de identidad para la comunidad afrodescendiente.

La magia del 6 de enero: más que un desfile

En Uruguay, la Llamada de San Baltasar es el primer evento carnavalesco del año y se celebra con gran entusiasmo en las calles de Montevideo. En Tolosa, aunque no se iguala a la magnitud de la fiesta en Uruguay, la Llamada Colectiva sigue siendo un evento muy esperado, que se ha consolidado como una tradición en la región. Este tipo de celebraciones no solo rinde homenaje a la cultura afro, sino que también promueve la integración y la convivencia entre las distintas comunidades que conforman la región de La Plata.

La convocatoria: una fiesta para todos

La jornada comenzará a las 18:00 con la llegada de los participantes, y la salida de los tambores y bailarinas será entre las 19:00 y las 20:00. A lo largo del recorrido, se espera la presencia de cientos de personas que disfrutarán del espectáculo y se sumarán a la festividad, viviendo de cerca la fuerza del candombe en las calles de Tolosa.

