Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo
Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Crece el reclamo por la acumulación de basura en el centro y los barrios de La Plata
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
El primer domingo del 2026 estará agradable en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
VIDEO. Vecinos de Villa Castells llevan años sin agua: el reclamo que no cesa
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata, 6 de enero de 2026 – Este 6 de enero, las calles de Tolosa serán escenario de una nueva edición de la Llamada Colectiva de Candombe, un evento cultural que reúne a comparsas de La Plata, Berisso y Ensenada en un desfile único. A partir de las 18:00, los tocadores y tocadoras de tambores, junto a las bailarinas, comenzarán a congregarse en el cruce de 3 y 528, para dar inicio a una fiesta llena de ritmos, danza y tradición.
La Llamada Colectiva de Candombe se distingue de otros desfiles típicos por su modalidad de "rejunte". En lugar de que cada comparsa desfile por separado con sus trajes característicos, en esta ocasión, los integrantes de las agrupaciones saldrán juntos, tocando y bailando al mismo tiempo, creando una atmósfera única de unidad y celebración.
A lo largo del recorrido, que irá desde 3 y 528 hasta la plaza ubicada en 1 y 530, los participantes y espectadores podrán disfrutar de una verdadera explosión de música y danza, que rememora las raíces africanas del candombe y su significado cultural.
Una tradición que crece en La Plata
La Llamada Colectiva de Candombe en Tolosa se realiza desde hace aproximadamente cinco años, en una jornada que coincide con la tradicional Llamada de San Baltasar que tiene lugar en Uruguay el 6 de enero. En Montevideo, esta festividad honra al rey mago moreno, Baltasar, y es una de las celebraciones más importantes del carnaval uruguayo.
En La Plata, este evento ha ido ganando protagonismo en los últimos años, acercando a los habitantes de la región al espíritu del candombe, un ritmo ancestral que nació en las comunidades afrodescendientes de Uruguay y que hoy día se celebra con gran fervor en todo el continente.
LE PUEDE INTERESAR
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
El Candombe: una tradición cultural de raíces profundas
El candombe, que tiene su origen en las comunidades afrodescendientes de Uruguay, es mucho más que un estilo musical. Representa una forma de expresión cultural y social que remonta sus orígenes a principios del siglo XIX, y es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su historia está fuertemente vinculada a la resistencia y la lucha de los pueblos africanos traídos a América, y su música y danza siguen siendo un símbolo de identidad para la comunidad afrodescendiente.
La magia del 6 de enero: más que un desfile
En Uruguay, la Llamada de San Baltasar es el primer evento carnavalesco del año y se celebra con gran entusiasmo en las calles de Montevideo. En Tolosa, aunque no se iguala a la magnitud de la fiesta en Uruguay, la Llamada Colectiva sigue siendo un evento muy esperado, que se ha consolidado como una tradición en la región. Este tipo de celebraciones no solo rinde homenaje a la cultura afro, sino que también promueve la integración y la convivencia entre las distintas comunidades que conforman la región de La Plata.
La convocatoria: una fiesta para todos
La jornada comenzará a las 18:00 con la llegada de los participantes, y la salida de los tambores y bailarinas será entre las 19:00 y las 20:00. A lo largo del recorrido, se espera la presencia de cientos de personas que disfrutarán del espectáculo y se sumarán a la festividad, viviendo de cerca la fuerza del candombe en las calles de Tolosa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí