Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"

Moria Casán puso contra las cuerdas a Cinthia Fernández en vivo, cuando le hizo una pregunta directa sobre los rumores de embarazo con su pareja Roberto Castillo y terminó “deschavando” lo que definió como un truco habitual para ocultar una posible gestación.
Todo ocurrió en La mañana con Moria, cuando La One no anduvo con vueltas y disparó: “Cinthia, ¿estás embarazada?”. Lejos de responder, la panelista esquivó el tema mostrando la rutina impresa del programa y aclaró: “Discúlpenme, pero me voy a acotar a la rutina que me dieron. Hoy no me toca ese tema”.
Aunque el panel insistía, fue ahí cuando Moria la rescató: “Ella viene con ropa especial. Es coqueta, está a la moda, pero viene con ropa suelta para que no se le vea un gramo de grasa, para que le preguntemos”.
Finalmente, Fernández se defendió con naturalidad. “El oversize es cómodo en verano”, pero el ida y vuelta siguió subiendo de tono cuando María Fernanda Callejón se sumó con ironía: “¿Dónde quedó el hilo dental, Fernández?” y sin perder el humor, Cinthia retrucó entre risas: “Eso lo dejo para Castillo”.
Aunque la panelista evitó confirmar o desmentir los rumores, el intercambio dejó en evidencia que el tema está sobre la mesa y genera expectativas. Por ahora, Cinthia Fernández mantiene el misterio y apuesta al silencio, mientras las especulaciones siguen creciendo.
